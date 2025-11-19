  1. Inicio
PANAMÁ

Miss Universo 2025: Así lució Panamá en la competencia preliminar de traje de baño

Panamá dijo presente con fuerza en la preliminar de traje de baño del Miss Universo 2025
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 08:16
Panamá brilló en la competencia preliminar de traje de baño del Miss Universo 2025, dejando una poderosa impresión en la pasarela de Bangkok.

Mirna Caballini, Miss Universo Panamá, se presentó en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, durante la competencia preliminar de traje de baño del Miss Universo 2025, transmitida en vivo desde la capital tailandesa.

Las aspirantes a la corona y al título que actualmente ostenta Victoria Kjaer dieron todo en el escenario, mostrando lo mejor de su temple, presencia y dominio escénico en una de las fases más importantes del certamen. En esta preliminar, las candidatas tuvieron la oportunidad de demostrar su seguridad y proyección tanto en la pasarela como en la ronda de traje de baño.

La panameña Mirna Caballini roba miradas en la preliminar del Miss Universo

La representante panameña lució un bikini rojo de dos piezas que resaltó su tono de piel y su figura, saliendo a devorar y conquistar la pasarela con seguridad, elegancia y una poderosa presencia escénica.

Caballini fue preparada por Rita Silvestre, encargada de pulir la pasarela y el desempeño escénico de la reina canalera, cuyo trabajo se reflejó en una presentación sólida y aplaudida por el público

