Miss Universo 2025: Así lució Panamá en la competencia preliminar de traje de baño

<b><a href="/tag/-/meta/mirna-caballini">Mirna Caballini</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-panama">Miss Universo Panamá,</a></b> se presentó en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, durante la competencia preliminar de traje de baño del <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>, transmitida en vivo desde la capital tailandesa.Las aspirantes a la corona y al título que actualmente ostenta <b>Victoria Kjaer</b> dieron todo en el escenario, mostrando lo mejor de su temple, presencia y dominio escénico en una de las fases más importantes del certamen. En esta preliminar, las candidatas tuvieron la oportunidad de demostrar su seguridad y proyección tanto en la pasarela como en la ronda de traje de baño.