Miss Universo 2025: Así lució Panamá en la competencia preliminar de traje de baño

Mirna Caballini, Miss Universo Panamá, se presentó en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, durante la competencia preliminar de traje de baño del Miss Universo 2025, transmitida en vivo desde la capital tailandesa.

Las aspirantes a la corona y al título que actualmente ostenta Victoria Kjaer dieron todo en el escenario, mostrando lo mejor de su temple, presencia y dominio escénico en una de las fases más importantes del certamen. En esta preliminar, las candidatas tuvieron la oportunidad de demostrar su seguridad y proyección tanto en la pasarela como en la ronda de traje de baño.