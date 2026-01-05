Maduro y Flores se declaran no culpables, mientras el mundo reclama por un gobierno democrático en Venezuela

Mientras Manhattan era ruido, helicópteros y consignas, Caracas amanecía contenida. El 5 de enero, en el salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta interina, coincidiendo con la instalación de un nuevo período legislativo. El acto estuvo a cargo del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez Gómez, quien tomó juramento 'en nombre del pueblo venezolano'.Rodríguez prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, resguardar la soberanía territorial y trabajar por la estabilidad política, económica y social. En su discurso, insistió en que acudía al Parlamento 'como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional', en un contexto que calificó de doloroso. Denunció el 'secuestro' de Maduro y Flores y afirmó que asumía el encargo en nombre del sufrimiento del país.Fuera del recinto, algunos simpatizantes del chavismo comenzaron a concentrarse. No eran multitudes. En el resto de la ciudad, predominaba una calma cautelosa. La oposición, golpeada por una ola de represión tras las elecciones pasadas —con miles de arrestos—, optaba por el silencio. Aún pesaba el recuerdo de personas detenidas por simples mensajes en redes sociales. La ciudad, que el día anterior parecía un cementerio, empezaba lentamente a reactivarse bajo un visible despliegue policial y militar.