Residencial José Dominador Bazán sigue inundado tras fuertes lluvias en Colón

Los residentes del Residencial José Dominador Bazán, antiguo Fuerte Davis, en la provincia de Colón, denunciaron que varias áreas del complejo habitacional continúan inundadas este miércoles 19 de noviembre, luego de las intensas lluvias que azotaron la zona la noche de este martes.

Según los residentes, la acumulación de agua se debe en parte a la muralla ubicada en el área de la Zona Libre de Davis, la cual —aseguran— impide el desagüe adecuado y provoca que el agua se estanque y se desplace hacia las zonas residenciales.

Los afectados indicaron que esta situación ya ha generado daños y afectaciones directas en viviendas y calles internas del residencial, lo cual puede apreciarse en las gráficas compartidas por los propios moradores.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la llegada de autoridades para atender la emergencia.

Mientras los residentes piden una pronta solución para evitar mayores daños ante la continuidad de las lluvias en la provincia.