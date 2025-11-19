  1. Inicio
Política

Balbina Herrera: ‘El PRD debe retomar sus riendas’

Balbina Herrera, aspirante a la Secretaría General, ´reconoce que el partido enfrenta el reto de reconstruirse. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 13:18
El PRD afina detalles para su congreso de renovación del CEN, un evento que busca revitalizar al colectivo tras los desafíos electorales recientes.

Este domingo 23 de noviembre, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) celebrará su congreso para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La dirigente y candidata a la secretaría general, Balbina Herrera, señaló en una entrevista a Telemetro Reporta que el colectivo enfrenta un gran compromiso: elegir a cinco nuevos integrantes que permitan “retomar las riendas del PRD” de cara a los próximos años.

“Esto es un gran compromiso que tendremos el domingo, no solo mi persona como candidata a la Secretaría General, sino también los 300 miembros del Directorio Nacional”, expresó Herrera.

Durante su recorrido previo al congreso, Herrera explicó que se ha realizado un balance de las elecciones pasadas, destacando la necesidad de reencontrarse con la sociedad civil. Añadió que las alianzas deben construirse desde el propio partido y subrayó la importancia del rol que deberá asumir el Directorio Nacional en esta nueva etapa del PRD. También señaló que no se busca establecer reservas para alianzas a nivel nacional.

Domingo 23 de noviembre será decisivo para el PRD: se renovará el Comité Ejecutivo Nacional

Balbina Herrera, dirigente y candidata a la secretaría general, afirmó que la organización debe encaminarse hacia un proceso de transformación profunda con miras al 2029.

“Va a haber una nueva generación en este colectivo del PRD, que está ahí, no improvisada, que ha hecho camino”, expresó Herrera al referirse al futuro del partido.

Además, señaló que antes de ese proceso, el 2027 será un año determinante para consolidar internamente a esa nueva generación de líderes que ya han demostrado trabajo dentro del PRD.

Herrera también adelantó que el nuevo Directorio Nacional tendrá la responsabilidad de revisar los estatutos, actualizar el programa de gobierno y preparar al colectivo para enfrentar las elecciones generales del 2029, donde el partido aspira a recuperar su fuerza política.

