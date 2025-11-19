Balbina Herrera: ‘El PRD debe retomar sus riendas’

Este domingo 23 de noviembre, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) celebrará su congreso para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La dirigente y candidata a la secretaría general, Balbina Herrera, señaló en una entrevista a Telemetro Reporta que el colectivo enfrenta un gran compromiso: elegir a cinco nuevos integrantes que permitan “retomar las riendas del PRD” de cara a los próximos años.

“Esto es un gran compromiso que tendremos el domingo, no solo mi persona como candidata a la Secretaría General, sino también los 300 miembros del Directorio Nacional”, expresó Herrera.

Durante su recorrido previo al congreso, Herrera explicó que se ha realizado un balance de las elecciones pasadas, destacando la necesidad de reencontrarse con la sociedad civil. Añadió que las alianzas deben construirse desde el propio partido y subrayó la importancia del rol que deberá asumir el Directorio Nacional en esta nueva etapa del PRD. También señaló que no se busca establecer reservas para alianzas a nivel nacional.