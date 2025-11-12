PRD define posiciones en papeleta para la elección del Comité Ejecutivo Nacional

El <a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico"><b>Partido Revolucionario Democrático (PRD)</b> </a>realizó este martes 12 de noviembre el <b>sorteo de los números</b> que aparecerán en la papeleta de votación para la elección de los nuevos miembros del<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/prd-y-panamenista-entran-en-etapa-de-renovacion-interna-HK17486045"> <b>Comité Ejecutivo Nacional (CEN)</b></a><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/prd-y-panamenista-entran-en-etapa-de-renovacion-interna-HK17486045">.</a>El proceso forma parte de la etapa final de renovación interna del colectivo, que culminará el próximo <b>23 de noviembre</b> con el <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/se-incrementa-la-tension-interna-en-el-prd-a-dias-de-las-elecciones-del-comite-ejecutivo-nacional-FF17470665"><b>Directorio Nacional Extraordinario</b>, </a>donde se elegirán los dirigentes que ocuparán las vacantes del CEN.De acuerdo con el calendario electoral, el periodo oficial de campaña se desarrollará del <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/comienza-la-cuenta-regresiva-prd-elegira-nueva-junta-directiva-el-23-de-noviembre-PA17424029"><b>15 al 20 de noviembre</b>, </a>mientras que la veda electoral comenzará a la medianoche del día 21 y se mantendrá hasta el día de la elección.El PRD busca reorganizar su estructura tras los comicios generales de 2024, en los que sufrió una reducción de su membresía. Según cifras del <b>Tribunal Electoral</b>, el partido cuenta actualmente con <b>572 mil 172 adherentes</b>, frente a los <b>726 mil 395</b> registrados en mayo de 2024, lo que representa una disminución superior a <b>154 mil miembros</b>.La dirigencia del partido considera que este proceso interno es una oportunidad para <b>recomponer liderazgos</b>, fortalecer la cohesión y preparar el camino político hacia las elecciones de <b>2029</b>.Para la <b>Secretaría General</b>, el cargo de mayor peso dentro del colectivo, se han postulado <b>ocho aspirantes</b>. El número <b>uno</b> en la papeleta corresponde a <b>Luis Alberto Castilla</b>; el número <b>dos</b>, a <b>Pedro Miguel González</b>; el número <b>tres</b>, a <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/balbina-herrera-pide-al-prd-volver-a-sus-bases-y-revisar-su-rumbo-interno-CD17361982"><b>Balbina Herrera</b>; </a>el número <b>cuatro</b>, a <b>Higinio González</b>; el número <b>cinco</b>, a <b>Audino Fuentes</b>; el número <b>seis</b>, a <b>Juan de Dios Caballero</b>; el número <b>siete</b>, a <b>Demetrio Grenald</b>; y el número <b>ocho</b>, a <b>Pablo De Gracia</b>.La dirigencia del PRD confía en que esta renovación del CEN permita estabilizar la estructura interna del partido y reducir las tensiones surgidas tras la pérdida del poder, en un contexto de reacomodo político y disminución del respaldo ciudadano.Ese mismo <b>23 de noviembre</b>, el <b>Partido Panameñista</b> celebrará su <b>Convención Nacional Extraordinaria</b>, en la que elegirá una nueva <b>Junta Directiva Nacional</b> y a los <b>Directores Nacionales</b>, completando así su proceso de renovación interna.El proceso contempla <b>43 cargos directivos</b>, distribuidos entre la <b>Junta Directiva Nacional</b>, que elegirá <b>11 puestos</b>, y los <b>Directores Nacionales</b>, con <b>16 principales y 16 suplentes</b>.La campaña interna se desarrollará del <b>18 al 20 de noviembre</b>, seguida por un periodo de veda electoral que comenzará a la medianoche del día 20.Dos nóminas competirán por el control del colectivo: una encabezada por <b>Jorge Herrera</b>, actual presidente de la <b>Asamblea Nacional</b>, y otra liderada por <b>Carlos Raúl Piad</b>, quien ha expresado su intención de 'rescatar' la estructura partidaria.