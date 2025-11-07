Balbina Herrera pide al PRD volver a sus bases y revisar su rumbo interno

La excandidata presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, hizo este viernes 7 de noviembre un llamado enérgico a su colectivo para que retorne a sus orígenes y a la esencia de sus bases.

Herrera argumentó que el partido se ha “alejado” y “aislado” de lo que fue su motor inicial de su creación en el país.

En declaraciones a los medios, Herrera enfatizó la necesidad de una profunda revisión interna y un reencuentro con los sectores fundacionales del PRD.

“Lo que te tengo que decir es que nuestro PRD tiene que volver a las bases, tiene que volver a sus raíces”, afirmó de manera contundente la exministra.

“Nosotros no podemos estar alejado, aislado de lo que es realmente nuestro origen”, insistió.

Herrera detalló a quiénes considera el “origen” del partido que, según ella, han sido desatendidos: “los trabajadores, los educadores y la juventud”.

“Nos fuimos aislando de todo esto”, se lamentó, señalando que esta desconexión es una realidad que incluso ha sido reconocida por la dirección intermedia del partido a nivel nacional.

La dirigente del PRD destacó que el enfoque de campaña debe centrarse en una estrategia de “casa por casa” para reconectar con el sentir ciudadano, a fin de conocer a fondo las inquietudes, esperanzas y el lugar de residencia de los electores.

Al ser consultada sobre la actitud del partido, Herrera subrayó que el primer paso para cualquier acción política debe ser un análisis sincero y exhaustivo del propio colectivo.

“Yo no puedo decirte a ti lo mal que tú estás cuando yo no he hecho un análisis de qué es lo que yo tengo internamente. Así que esas son las cosas, tenemos que empezar desde abajo, empezar desde cero”, expresó.