Mireya Moscoso cuestiona la gestión de Blandón y pide un cambio en la presidencia del Partido Panameñista

El otro aspirante, Jorge Herrera, busca proyectar un liderazgo de unidad. En entrevista con TVN Noticias, destacó que la convención extraordinaria refleja el deseo de cambio entre las bases. 'La decisión que se tomó fue producto del consentimiento de los representantes, alcaldes, diputados y convencionales. Las bases quieren un partido más fuerte, más abierto y con una hoja de ruta hacia 2029', declaró.Herrera plantea reformar los estatutos, visitar todos los circuitos del país y acercar nuevamente el partido a la gente. 'Debemos tener candidatos que sean del pueblo, de barrio, que estén ahí, que se dejen tocar', afirmó.En respuesta a las críticas sobre su doble rol como presidente de la Asamblea y aspirante a la jefatura del partido, Herrera aseguró que mantendrá ambas responsabilidades separadas. 'Durante las horas de Asamblea me dedico a la Asamblea; en mi tiempo libre, al partido. Mi prioridad es fortalecer al panameñismo, no usarlo como plataforma personal', expresó.Su discurso apunta a reorganizar el partido desde el territorio, fortalecer la unidad interna y recuperar la confianza de los votantes. 'Tenemos que cambiar la hoja de ruta y convertir al Partido Panameñista en una opción real de gobierno en 2029', dijo.