Panamá bajo la evaluación de la Organización Marítima Internacional para garantizar que cumple los estándares

La Organización Marítima Internacional (OMI) comenzó la auditoría a los servicios marítimos que brinda Panamá, como parte del programa global que busca garantizar que los estados miembros cumplan de manera uniforme con los instrumentos internacionales.

Esa auditora, que comenzó este lunes 13 de octubre fue revelada por la Autoridad Marítima de Panamá y forma parte del Plan de Auditoría de los Estados Miembros de la OMI.

Este plan, que es obligatorio desde 2016 para los estados miembros de la OMI, se realizará en Panamá hasta este 20 de octubre.

Además, evaluará aspectos clave, como la seguridad marítima, la protección del medio marino y la formación de la gente de mar.

El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, destacó que esa evaluación representa “una oportunidad invaluable para fortalecer el papel de Panamá como líder en la administración marítima mundial”.

La entidad destacó que esta auditoria es “más que un ejercicio técnico, es un acto de confianza, responsabilidad compartida y mejora continua en beneficio del sistema marítimo internacional”.

De Gracia subrayó que, como estado de abanderamiento, de puerto y ribereño, y miembro del Consejo de la OMI, Panamá “asume con determinación su papel en la construcción de un sistema marítimo internacional seguro, transparente y sostenible”.

El funcionario resaltó que la evaluación refleja el espíritu de cooperación internacional que sustenta el trabajo de la OMI y al que Panamá esta adherido.

“La AMP, junto con las demás instituciones del Estado vinculadas al sector, ha trabajado de manera constante y rigurosa para asegurar que las operaciones marítimas nacionales cumplan con los más altos estándares de seguridad y protección ambiental. Esa labor es un reflejo de nuestra vocación de servicio hacia la comunidad marítima internacional”, dijo el funcionario.

El auditor líder de la OMI, Bulmaro Rodríguez, explicó que la revisión abarcará el cumplimiento de convenios, como Solas, Marpol, STCW, líneas de carga, arqueo de buques y Colreg, en el marco del Código de Implementación de Instrumentos Obligatorios.