TECHO Panamá destaca el voluntariado juvenil como pilar de su labor social en el Día del Voluntario

La fundación Techo informó este viernes 5 de diciembre, en el Día Internacional del Voluntario, que el voluntariado joven – el cual está integrado por jóvenes de entre 15 y 25 años – representa uno de los pilares centrales de Techo Panamá.

“Creemos firmemente que el voluntariado transforma vidas: impacta a las comunidades con soluciones concretas y, al mismo tiempo, brinda a los jóvenes experiencias que amplían su visión de la realidad social, fortalecen sus habilidades de liderazgo y potencian su futuro profesional”, reza una nota de prensa de la oenegé.

Por su lado, el coordinador de Voluntariado y Equipos de TECHO Panamá Jorge Alexander Frías destacó que la juventud es la que en estos momentos está dispuesta a dar una mano al otro.

Por ello, la fundación Techo tiene dispuestos dos programas de participación juvenil: el Programa de Voluntariado Permanente, que está orientado a estudiantes de diversas áreas profesionales que buscan experiencia laboral comprobable en un entorno flexible y colaborativo; y el Programa de Voluntariado Recurrente, que capacita a jóvenes para coordinar construcciones de viviendas y liderar procesos comunitarios, sin más requisitos.

La misión de la Fundación Techo se guía por un modelo de trabajo que inicia con el acercamiento a los líderes comunitarios y avanza a través de un ciclo que incluye diagnóstico, ejecución de proyectos, evaluación y seguimiento del proceso comunitario.

Desde el inicio de sus operaciones en Panamá, la organización ha construido más de 1,200 viviendas de emergencia, ha trabajado en más de 24 comunidades y ha movilizado a más de 23,000 voluntarios en acciones de desarrollo comunitario.

La organización sin fines de lucro fue reconocida junto a otras 45 entidades sin fines de lucro por Voluntarios de Panamá, que agrupa a más de 290 organizaciones en su plataforma Ponte En Algo.