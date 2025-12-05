Panamá conoce su destino en la fase de grupos del Mundial 2026

Luego de mucho suspenso y expectativa, Panamá finalmente conoció a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que empezará el próximo año. En un acto que estuvo enmarcado mucho por la participación de leyendas deportivas, así como también de la presencia de Jefes de Estado, la FIFA llevó a cabo ese sorteo en el Kenney Center en Washington D.C. en Estados Unidos. Todas las miradas estaban puestas en el Bombo 3, en el que Panamá estaba ubicado. Por regla de la FIFA, el combinado panameño no podía estar en el Grupo A, B o D, ya que México, Canadá y Estados Unidos estaban asignados a esos grupos respectivamente.

Finalmente, luego de mucha espera, Panamá estará dentro del Grupo L, en el que enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana. Curiosamente el combinado panameño volverá a enfrentarse a dos rivales europeos y un africano como ocurrió en Rusia 2018. En aquella ocasión se enfrentaron a Inglaterra, Bélgica y Túnez, por lo que los ingleses se enfrentarán por segunda vez en la historia a los panameños. En el pasado, Los Tres Leones, como también se le conoce al combinado inglés, venció 6-1 a Panamá con goles de John Stones, Jesse Lingard y un triplete de Harry Kane. Mientras que por Panamá anotó el capitán del equipo, Felipe Baloy. Si bien es cierto que las sedes se conocerán de manera oficial este sábado 6 de diciembre, Toronto, Dallas, Boston, Nueva York y Filadelfia podrían ser sedes de Panamá para la fase de grupos. Esto se sabe ya que la FIFA, el año anterior, dio a conocer las sedes para cada partido de esta primera fase del certamen.

En cuanto a los demás grupos, la actual campeona del mundo, Argentina, tendrá un camino un poco más sencillo para este Mundial. Se enfrentarán a Argelia, Austria y Jordania. Otro de los grupos interesantes es el H, el cual está conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Lo más cercano a un ‘Grupo de la Muerte’ es el grupo I con Francia, Noruega, Senegal y el ganador de la Repesca Intercontinental 2 con Bolivia, Irak y Surinam peleándose el cupo. En el caso de Portugal, quedó emparejado con Colombia, Uzbekistán y el ganador de la Repesca Intercontinental 1 (República Democrática de Congo, Jamaica y Nueva Caledonia). Por la región de Concacaf, México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Azteca dentro del grupo A. Hay que recordar que ambos equipos ya se vieron las caras en el duelo inaugural del Mundial 2010 precisamente en Sudáfrica. En este sector también están Corea del Sur y el ganador del Play-off de la UEFA D (República Checa, Dinamarca, Irlanda y Macedonia).

Estados Unidos hará lo propio en el Grupo D ante Australia, Paraguay y el ganador del Play-off de la UEFA C (Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumania). Mientras que Canadá quedó emparejo dentro del grupo B con Suiza, Catar y el ganador del Play-off de la UEFA A (Gales, Bosnia, Italia, Irlanda del Norte). Por último, Curazao, se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil dentro del Grupo E.