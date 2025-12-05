Panamá conoce su destino en la fase de grupos del Mundial 2026

En cuanto a los demás grupos, la actual campeona del mundo, Argentina, tendrá un camino un poco más sencillo para este Mundial. Se enfrentarán a Argelia, Austria y Jordania.Otro de los grupos interesantes es el H, el cual está conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.Lo más cercano a un <b>‘Grupo de la Muerte’</b> es el grupo I con Francia, Noruega, Senegal y el ganador de la Repesca Intercontinental 2 con Bolivia, Irak y Surinam peleándose el cupo.En el caso de Portugal, quedó emparejado con Colombia, Uzbekistán y el ganador de la Repesca Intercontinental 1 (República Democrática de Congo, Jamaica y Nueva Caledonia).Por la región de Concacaf, México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Azteca dentro del grupo A. Hay que recordar que ambos equipos ya se vieron las caras en el duelo inaugural del Mundial 2010 precisamente en Sudáfrica. En este sector también están Corea del Sur y el ganador del <i>Play-off</i> de la UEFA D (República Checa, Dinamarca, Irlanda y Macedonia).