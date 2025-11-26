Mundial 2026: ¿Cómo será el sorteo final?, FIFA explica el proceso

Doce grupos de cuatro equipos conformarán la primera fase del Mundial 2026, estos serán revelados el próximo 5 de diciembre en Washington DC, cuando se desarrolle el sorteo final. El Mundial 2026 tiene entre sus particularidades que es el primero en contar con 48 equipos participantes. Ya con 42 selecciones clasificadas a la cita mundialista, FIFA arranca los preparativos para la tan esperada fase de grupos. El primer paso ha sido definir cómo será el proceso para el sorteo final.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026 Para empezar se definió la confirmación de los bombos, los cuales fueron armados según el ranking de FIFA. Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Restricciones del Sorteo Final del Mundial 2026 Lo primero que FIFA ha dejado claro para el sorteo final del Mundial 2026 son las restricciones, esto permitirá una mejor comprensión sobre la ubicación de los equipos en los diferentes bombos. Anfitriones en el Bombo 1: Canadá, México y Estados Unidos están en el bombo 1 y tienen asignaciones de posición predeterminadas para estructurar el calendario: México será la posición A1 (bola verde). Canadá será la posición B1 (bola roja). Estados Unidos será la posición D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 serán asignadas automáticamente a la posición 1 del grupo en que resulten encuadradas. Distribución de los Mejores Clasificados (Equilibrio Competitivo): Se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales para asegurar que los equipos más fuertes no se enfrenten prematuramente.

Las dos selecciones líderes (España y Argentina) se asignarán aleatoriamente a cuadros opuestos. Las selecciones tercera y cuarta (Francia e Inglaterra) se aplicarán el mismo principio, asignándose a cuadros opuestos. Posiciones en Bombos 2, 3 y 4: La ubicación final de las selecciones dentro de cada grupo (no la posición 1) se asignará siguiendo un patrón predefinido que se detalla en el documento oficial del procedimiento del sorteo. Restricción por Confederación (Regla General): En principio, ningún grupo puede contener dos selecciones de la misma confederación. Excepción a la Restricción (UEFA): La única excepción es la UEFA, que tiene 16 equipos. Cada grupo deberá tener al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA. Plazas del Torneo Clasificatorio: El principio de evitar dos equipos de la misma confederación en un grupo también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compiten por las dos plazas finales en el bombo 4.