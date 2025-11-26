Mundial 2026: ¿Cómo será el sorteo final?, FIFA explica el proceso

Doce grupos de cuatro equipos conformarán la primera fase del <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>, estos serán revelados el próximo 5 de diciembre en Washington DC, cuando se desarrolle el sorteo final. El Mundial 2026 tiene entre sus particularidades que es el primero en contar con 48 equipos participantes.<b>Ya con 42 selecciones clasificadas a la cita mundialista</b>, FIFA arranca los preparativos para la tan esperada fase de grupos. El primer paso ha sido definir cómo será el proceso para el sorteo final.