Colombia rechaza uso de fuerza extranjera tras bombardeos de Estados Unidos cerca de Buenaventura

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, expresó un enérgico rechazo a cualquier insinuación o posibilidad de emplear fuerza militar extranjera en su país, luego de que se conocieran bombardeos realizados por Estados Unidos en cercanías a las costas de Buenaventura, en el Pacífico colombiano.

Villavicencio afirmó que ningún Estado está autorizado a ejecutar operaciones armadas en otro país sin su consentimiento expreso.

Además, subrayó que cualquier acción de este tipo constituye una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios esenciales que sostienen la paz y la estabilidad internacionales.

“En nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia, rechazo de manera firme y categórica cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano, bajo el pretexto que sea”, sostuvo la canciller.

Añadió que Colombia observa “con profunda preocupación la creciente normalización de operaciones extraterritoriales sin autorización”, las cuales han dejado “decenas de víctimas en el Caribe y el Pacífico”.

Villavicencio advirtió que estos hechos erosionan el orden jurídico internacional y establecen “un precedente sumamente peligroso” en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.

La canciller recordó que la prohibición del uso de la fuerza, el respeto por la soberanía y la integridad territorial, así como el deber de resolver controversias por vías pacíficas, “no son formalidades diplomáticas, sino obligaciones jurídicas vinculantes para todos los Estados sin excepción”.

La jefa de la diplomacia colombiana también destacó el esfuerzo que el país ha realizado durante décadas para enfrentar el narcotráfico con rigor, sacrificio y un enfoque integral que incluye dimensiones sociales, económicas y ambientales.

“Colombia ha cumplido con sus responsabilidades, ha cooperado con la comunidad internacional y ha asumido los costos humanos y materiales de esta lucha”, afirmó.

Villavicencio fue tajante al reiterar que “el territorio colombiano no será jamás escenario de acciones armadas sin consentimiento del Estado colombiano”, y aseguró que la nación defenderá siempre su soberanía, su dignidad y el marco multilateral que garantiza la paz entre los países.

“Colombia seguirá actuando con serenidad, con firmeza y con apego absoluto al derecho internacional. Ese es nuestro compromiso con nuestro pueblo y con toda la comunidad hemisférica e internacional”, concluyó.