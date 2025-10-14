Juristas y diputados cuestionan decreto que crea unidad para coordinar querellas del Estado

La nueva <b>Unidad de Coordinación de Querellas Penales del Estado</b> fue creada mediante <b>decreto ejecutivo</b> con el propósito de <b>unificar los esfuerzos legales de las instituciones públicas</b> cuando estas presenten denuncias o querellas penales.Según el Gobierno, la medida busca <b>garantizar coherencia jurídica</b>, <b>evitar duplicidad de procesos</b> y <b>fortalecer la estrategia legal del Estado</b> ante casos de alto impacto, como los relacionados con delitos financieros, corrupción o arbitrajes internacionales.La unidad funcionará bajo la coordinación del <b>Ministerio de Gobierno</b>, que será el ente responsable de canalizar las acciones legales interinstitucionales, en conjunto con la <b>Procuraduría de la Nación</b> y la <b>Procuraduría de la Administración</b>.No obstante, críticos sostienen que la creación de este órgano podría <b>incrementar la burocracia estatal</b> y <b>limitar la autonomía jurídica de las instituciones</b>, especialmente aquellas con rango constitucional.