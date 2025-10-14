Agroferias del IMA | este jueves 16 de octubre: conoce los puntos de venta en todo el país

La entidad recordó que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario de los puntos de venta de agroferias de este jueves 16 de octubre donde las familias podrán adquirir productos económicos a partir de las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA del jueves 16 de octubre

Para el jueves 16 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Herrera: Estacionamientos del IDIAP, corregimiento de Divisa, distrito de Santa María.

-Chiriquí: Municipio de Río Sereno, distrito de Renacimiento.

-Darién: Cancha techada de la comunidad de Yaviza, distrito de Pinogana.

-Panamá: Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre, distrito de Panamá.

-Coclé: Cancha techa de San Roque, corregimiento de Aguadulce cabecera, distrito de Aguadulce.

-Panamá Oeste: Junta Comunal de Sorá, distrito de Chame.

-Los Santos: A un costado de la iglesia San Juan Bautista, distrito de Macaracas.

-Veraguas: Cancha municipal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera y en la Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.