Agroferias del IMA | este jueves 16 de octubre: conoce los puntos de venta en todo el país

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a> </b>publicó el calendario de los puntos de venta de <b><a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> de este jueves 16 de octubre donde las familias podrán adquirir productos económicos a partir de las 8:00 a.m.La entidad recordó que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles.