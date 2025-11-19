Bomberos ejecutan 69% del presupuesto de inversión al cierre de octubre

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que, al cierre de octubre de 2025, alcanzó una ejecución presupuestaria del 69% en el renglón de inversiones, el nivel más alto registrado en los últimos años.

Así lo confirmó el jefe de presupuesto institucional, Carlos Barnes, quien destacó que este desempeño refleja una gestión financiera más eficiente y orientada a resultados.

Barnes detalló que la entidad ejecutó más de 8 millones de dólares, destinados principalmente a la adquisición de equipamiento esencial para fortalecer las labores operativas a nivel nacional.

Entre las compras realizadas se incluyen nuevos vehículos para la atención de incendios, equipos especializados de rescate y mejoras en infraestructura crítica.

El presupuesto de inversiones para 2025 asciende a 20.6 millones de dólares; sin embargo, debido a medidas de contención del gasto, el monto disponible fue ajustado a 12.9 millones de dólares.

De acuerdo con la entidad, la administración de esos recursos ha sido acompañada por estrategias de saneamiento financiero que permitieron cancelar compromisos pendientes de años anteriores.

Además, se utilizaron para estabilizar las finanzas institucionales y reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias.

En materia de infraestructura, la entidad avanza en proyectos de rehabilitación y construcción de estaciones en varias provincias. Entre ellos destacan la remodelación de estructuras en Pedasí y el desarrollo de la nueva estación de Guararé, en Los Santos, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal y ampliar la cobertura en comunidades con limitadas instalaciones de emergencia.