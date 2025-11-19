Miss Universo 2025: Panamá roba todas las miradas con su traje de noche

Mirna Caballini, representante de Panamá, capturó todas las miradas durante la competencia preliminar en traje de noche del Miss Universo 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia.

En esta ocasión, las candidatas de los diferentes países subieron al escenario para desfilar en sus trajes de noche, mostrando su destreza en el modelaje y proyectando su personalidad ante el público y el jurado. Esta etapa es clave, ya que permite que los jueces seleccionen el Top 30 del certamen y ofrece a la audiencia una primera impresión de cada participante.