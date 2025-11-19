Miss Universo 2025: Panamá roba todas las miradas con su traje de noche

<b><a href="/tag/-/meta/mirna-caballini">Mirna Caballini</a></b>, representante de Panamá, capturó todas las miradas durante la competencia preliminar en traje de noche del <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>, celebrada en Bangkok, Tailandia.En esta ocasión, las candidatas de los diferentes países subieron al escenario para desfilar en sus trajes de noche, mostrando su destreza en el modelaje y proyectando su personalidad ante el público y el jurado. Esta etapa es clave, ya que permite que los jueces seleccionen el Top 30 del certamen y ofrece a la audiencia una primera impresión de cada participante.