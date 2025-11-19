  1. Inicio
Miss Universo 2025: Panamá roba todas las miradas con su traje de noche

Panamá vuelve a robar miradas en el Miss Universo 2025.
  19/11/2025
Panamá brilló en la preliminar de traje de noche del Miss Universo 2025, donde Mirna Caballini deslumbró con su porte y elegancia en la pasarela internacional.

Mirna Caballini, representante de Panamá, capturó todas las miradas durante la competencia preliminar en traje de noche del Miss Universo 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia.

En esta ocasión, las candidatas de los diferentes países subieron al escenario para desfilar en sus trajes de noche, mostrando su destreza en el modelaje y proyectando su personalidad ante el público y el jurado. Esta etapa es clave, ya que permite que los jueces seleccionen el Top 30 del certamen y ofrece a la audiencia una primera impresión de cada participante.

Mirna Caballini representa a Panamá con estilo y elegancia en Miss Universo 2025

La reina canalera lució un hermoso vestido en tonos cálidos, acompañado de una capa color crema con detalles en verde, diseñado por el tailandés Thuong Gia Ky, que resaltó su elegancia y presencia en la pasarela internacional.

