Panamá brilla en Miss Universo 2025: El ‘Canto Áureo del Gran Cacique’ impresiona al mundo

Panamá tuvo un momento destacado en la competencia de trajes nacionales del<b> <a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>, donde su representante, <b><a href="/tag/-/meta/mirna-caballini">Mirna Caballini</a></b>, deslumbró al público con una creación del diseñador panameño <b>Daniel Cortina</b>, titulada <i>'Canto Áureo del Gran Cacique: Un Eco de Oro y Poder Ancestral'</i>.La gala de presentación de trajes nacionales se llevó a cabo en el <b>Impact Challenger de Bangkok, Tailandia</b>, uno de los recintos más grandes e importantes del país asiático, escenario que reunió a las delegaciones del certamen para exhibir lo mejor de la identidad cultural de cada nación.