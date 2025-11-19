Panamá brilla en Miss Universo 2025: El ‘Canto Áureo del Gran Cacique’ impresiona al mundo

Panamá tuvo un momento destacado en la competencia de trajes nacionales del Miss Universo 2025, donde su representante, Mirna Caballini, deslumbró al público con una creación del diseñador panameño Daniel Cortina, titulada “Canto Áureo del Gran Cacique: Un Eco de Oro y Poder Ancestral”. La gala de presentación de trajes nacionales se llevó a cabo en el Impact Challenger de Bangkok, Tailandia, uno de los recintos más grandes e importantes del país asiático, escenario que reunió a las delegaciones del certamen para exhibir lo mejor de la identidad cultural de cada nación.

Panamá Deslumbra en Miss Universo

La propuesta, inspirada en el Panamá precolombino, rindió homenaje a las culturas de Gran Coclé y Veraguas, reconocidas por su orfebrería de alto nivel. El traje evocó el esplendor y la cosmovisión de las figuras de poder del Istmo, incorporando elementos asociados al oro sagrado hallado en las huacas ceremoniales de El Caño y Sitio Conte, donde los líderes ancestrales eran enterrados con lujosos ajuares que simbolizaban su rango terrenal y divino. La pieza destacó además por su detallado trabajo visual, sustentado en la cerámica precolombina. El vestido integró patrones policromos y geometrías inspiradas en vasijas rituales y sarcófagos antiguos, creando un puente entre la arqueología y la estética contemporánea.