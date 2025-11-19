  1. Inicio
TAILANDIA

Panamá brilla en Miss Universo 2025: El ‘Canto Áureo del Gran Cacique’ impresiona al mundo

Miss Universo Panamá Impacta con su Traje Nacional en Miss Universo 2025.
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 06:20
El esplendor ancestral del Istmo cobró vida en el Miss Universo 2025 con el traje nacional que Mirna Caballini llevó a la competencia internacional.

Panamá tuvo un momento destacado en la competencia de trajes nacionales del Miss Universo 2025, donde su representante, Mirna Caballini, deslumbró al público con una creación del diseñador panameño Daniel Cortina, titulada “Canto Áureo del Gran Cacique: Un Eco de Oro y Poder Ancestral”.

La gala de presentación de trajes nacionales se llevó a cabo en el Impact Challenger de Bangkok, Tailandia, uno de los recintos más grandes e importantes del país asiático, escenario que reunió a las delegaciones del certamen para exhibir lo mejor de la identidad cultural de cada nación.

Panamá Deslumbra en Miss Universo

La propuesta, inspirada en el Panamá precolombino, rindió homenaje a las culturas de Gran Coclé y Veraguas, reconocidas por su orfebrería de alto nivel. El traje evocó el esplendor y la cosmovisión de las figuras de poder del Istmo, incorporando elementos asociados al oro sagrado hallado en las huacas ceremoniales de El Caño y Sitio Conte, donde los líderes ancestrales eran enterrados con lujosos ajuares que simbolizaban su rango terrenal y divino.

La pieza destacó además por su detallado trabajo visual, sustentado en la cerámica precolombina. El vestido integró patrones policromos y geometrías inspiradas en vasijas rituales y sarcófagos antiguos, creando un puente entre la arqueología y la estética contemporánea.

El diseño estuvo enmarcado por un intenso tono rojo, color asociado a la sangre, la vida y la autoridad, reservado históricamente para las máximas jerarquías. El atuendo se complementó con accesorios elaborados a partir de réplicas exactas de piezas arqueológicas, reforzando el carácter cultural y simbólico de la propuesta.

Con “El Canto Áureo del Gran Cacique”, Panamá presentó un traje que combinó historia, identidad y majestuosidad, consolidando uno de los momentos más comentados de la noche.

