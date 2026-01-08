Derecho al olvido oncológico: qué es y cómo se aplicaría en Panamá

<b>Tabla técnica con plazos diferenciados</b>Uno de los puntos centrales del proyecto es la inclusión de una tabla de referencia técnica, que reconoce que no todos los cánceres tienen el mismo comportamiento clínico ni el mismo riesgo de recaída. Por ello, se establecen plazos menores o mayores según el tipo de patología y su estadio:<b>1 año: Melanoma de piel in situ, cáncer cervical y cáncer de colon en estadio 0, diagnosticado después de los 50 años.</b><b>3 años: Cáncer testicular (seminoma puro etapa 1) y cáncer de tiroides papilar o vesicular en etapas 1 y 2.</b><b>3 a 5 años: Casos de leucemia, dependiendo del tratamiento recibido.</b><b>4 años: Cáncer de colon en etapa 1, diagnosticado después de los 50 años.</b><b>6 años: Linfoma de Hodgkin (estadios 1A y 2A), cáncer testicular en etapa 2 y cáncer de tiroides en etapa 3.</b><b>8 a 10 años: Patologías de mayor riesgo, como cáncer de riñón y linfomas en estadios avanzados.</b>Cumplidos estos plazos, las instituciones financieras y aseguradoras no podrán exigir la declaración del antecedente oncológico ni aplicar condiciones más onerosas, como el aumento de primas.<b>El sustento humano y científico</b>Durante la discusión en comisión, los defensores del proyecto citaron criterios médicos que señalan que el 99% de las recaídas oncológicas ocurren dentro de los primeros cinco años posteriores al tratamiento. Superado ese periodo, el riesgo de una persona que tuvo cáncer se asemeja al de la población general.El diputado proponente, Jorge Bloise, destacó testimonios de ciudadanos que superaron la enfermedad hace décadas —algunos desde la infancia— y que hoy enfrentan obstáculos para obtener préstamos hipotecarios, financiamiento para vehículos o tarjetas de crédito. También se mencionaron casos de jóvenes que no pudieron realizar prácticas profesionales debido a la negativa de aseguradoras privadas.'Vencer una enfermedad grave no debe convertirse en una condena permanente', sostuvo Bloise, al subrayar que la iniciativa busca enviar un mensaje de esperanza y justicia social.