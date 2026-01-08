  1. Inicio
Senado de Estados Unidos frena a Trump y exige aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

El Senado estadounidense reaccionó a la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro, buscando reforzar el control legislativo sobre el uso de la fuerza en el exterior.
Darine Waked
  • 08/01/2026 13:21
Una votación bipartidista cuestiona la operación que capturó a Maduro, busca limitar decisiones unilaterales del Ejecutivo y reactiva el debate sobre poderes de guerra

El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución destinada a bloquear cualquier nueva ofensiva militar contra Venezuela sin la autorización expresa del Congreso, luego de la operación que derivó en la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

La iniciativa fue respaldada por 52 senadores y rechazada por 47. A los votos demócratas se sumaron cinco republicanos: Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins.

El texto, impulsado por el senador demócrata Tim Kaine, invoca la Ley de Poderes de Guerra y obliga al presidente Donald Trump a solicitar aprobación legislativa previa antes de ordenar ataques o desplegar fuerzas armadas contra territorio venezolano.

Aunque la votación tuvo carácter procedimental, dejó en evidencia que la propuesta cuenta con respaldo suficiente para avanzar hacia una aprobación definitiva en el Senado. De superar esa instancia, el texto pasará a la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una mayoría mínima.

Críticas por la falta de notificación al Congreso

Trump reconoció el sábado que no informó con antelación al Congreso sobre la operación militar que permitió capturar y extraer de Venezuela a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, justificó el secretismo al señalar que el Legislativo “tiende a filtrar información”, lo que —según dijo— habría puesto en riesgo el éxito del operativo, denominado Resolución Absoluta.

Funcionarios de su Administración comenzaron a alertar a legisladores solo después de iniciadas las acciones, rompiendo con la práctica de gobiernos anteriores que notificaban previamente al Congreso antes de lanzar operaciones militares. El anuncio público del presidente, confirmando un “ataque a gran escala” en suelo venezolano, tomó por sorpresa incluso a senadores y congresistas que integran comités de supervisión de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión al señalar que se trató de una misión altamente condicionada, evaluada noche tras noche, lo que obligó a mantener absoluta reserva. “No es el tipo de operación que se puede anunciar con días de anticipación”, explicó.

Desde el Capitolio, las críticas no tardaron. El senador por Arizona Rubén Gallego calificó la acción de “vergonzosa” y afirmó que Estados Unidos pasó de ser “policía mundial” a “abusador mundial”. En la Cámara de Representantes, Jim McGovern advirtió que la ofensiva fue “injustificada e ilegal” sin aval del Congreso, y cuestionó que existan recursos ilimitados para la guerra mientras muchos ciudadanos enfrentan carencias en salud y servicios básicos.

