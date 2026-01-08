Senado de Estados Unidos frena a Trump y exige aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Trump reconoció el sábado que no informó con antelación al Congreso sobre la operación militar que permitió capturar y extraer de Venezuela a Maduro y a su esposa, <b>Cilia Flores</b>. Desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, justificó el secretismo al señalar que el Legislativo 'tiende a filtrar información', lo que —según dijo— habría puesto en riesgo el éxito del operativo, denominado <i>Resolución Absoluta</i>.Funcionarios de su Administración comenzaron a alertar a legisladores solo después de iniciadas las acciones, rompiendo con la práctica de gobiernos anteriores que notificaban previamente al Congreso antes de lanzar operaciones militares. El anuncio público del presidente, confirmando un 'ataque a gran escala' en suelo venezolano, tomó por sorpresa incluso a senadores y congresistas que integran comités de supervisión de las Fuerzas Armadas.El secretario de Estado, <b>Marco Rubio</b>, defendió la decisión al señalar que se trató de una misión altamente condicionada, evaluada noche tras noche, lo que obligó a mantener absoluta reserva. 'No es el tipo de operación que se puede anunciar con días de anticipación', explicó.Desde el Capitolio, las críticas no tardaron. El senador por Arizona <b>Rubén Gallego</b> calificó la acción de 'vergonzosa' y afirmó que Estados Unidos pasó de ser 'policía mundial' a 'abusador mundial'. En la Cámara de Representantes, <b>Jim McGovern</b> advirtió que la ofensiva fue 'injustificada e ilegal' sin aval del Congreso, y cuestionó que existan recursos ilimitados para la guerra mientras muchos ciudadanos enfrentan carencias en salud y servicios básicos.