Senado de Estados Unidos frena a Trump y exige aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución destinada a bloquear cualquier nueva ofensiva militar contra Venezuela sin la autorización expresa del Congreso, luego de la operación que derivó en la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

La iniciativa fue respaldada por 52 senadores y rechazada por 47. A los votos demócratas se sumaron cinco republicanos: Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins.

El texto, impulsado por el senador demócrata Tim Kaine, invoca la Ley de Poderes de Guerra y obliga al presidente Donald Trump a solicitar aprobación legislativa previa antes de ordenar ataques o desplegar fuerzas armadas contra territorio venezolano.

Aunque la votación tuvo carácter procedimental, dejó en evidencia que la propuesta cuenta con respaldo suficiente para avanzar hacia una aprobación definitiva en el Senado. De superar esa instancia, el texto pasará a la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una mayoría mínima.