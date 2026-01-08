Trabajos de desinfección en Guararé se extenderán por 39 horas, anuncia el Idaan

Según detalló la entidad, los trabajos tendrán una duración aproximada de 39 horas, por lo que el suministro de agua potable podría verse afectado durante el período señalado.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que desde el viernes 9 de enero a las 8:00 a.m. hasta el sábado 10 de enero a las 11:00 p.m. se realizará un proceso de desinfección y enjuague de tuberías en el distrito de Guararé.

Idaan explica qué hacer antes, durante y después de la desinfección del agua

El Idaan emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad y minimizar molestias a la población:

Antes de iniciar el proceso:

Limpiar tanques y recipientes de reserva.

Almacenar suficiente agua para las necesidades básicas de la familia y las mascotas durante horas de trabajos.

Durante la desinfección:

No abrir los grifos, ya que la solución utilizada requiere tiempo para eliminar microorganismos y sedimentos.

Evitar el contacto o consumo del agua, ya que podría representar un riesgo para la salud.

Seguir siempre las instrucciones oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) y del Idaan.

Después de la desinfección:

Abrir todos los grifos y dejar correr el agua por al menos 30 minutos para eliminar residuos y limpiar las conexiones internas.

Usar el agua únicamente para actividades domésticas e higiene.

No consumir el agua hasta que el Idaan y el Minsa confirmen que es apta para el consumo humano.