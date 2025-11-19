‘ABC News’ reporta presencia de naves estadounidenses cerca de territorio venezolano

El reportero de ABC News Matt Rivers reportó que buques de la Armada estadounidense se encontraban a pocas millas de las costas de Venezuela, muy cerca de Trinidad y Taboga.

Rivers en un reporte desde el sur del Mar Caribe dijo que vio pasar a buques de guerra estadounidenses, aunque aclaró que no pudo acercase lo suficiente para identificarlos.

Los buques captados aparentemente participan en los ejercicios militares conjuntos entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

No obstante, el reportero resaltó que los estos buques se encuentran muy cercar de las costas venezolanas.

A mediados del mes de agosto comenzó un despliegue militar esta barcos, tropas, aviones, submarinos y drones en el sur del Mar Caribe con la intención de detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Posteriormente, las tropas estadounidenses destruyeron narcolanchas, que transportaban droga porque consideran que pertenecen a un grupo terrorista, el cual representa un peligro para cientos de estadounidenses que mueren debido a las drogas.

Rivers destacó que el despliegue militar incluye el portaaviones Gerald Ford, el más grande de la flota de la Marina estadounidense.

Además, con la presencia del portaaviones a crecido la tensión que existe entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, porque quien se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por liderar el grupo terroristas Tren de Aragua y Los Soles.

Mientras esto suceso Maduro pide paz al pueblo estadounidense. Mientras que el presidente Donald Trump reveló que Maduro y su grupo querían hablar.

Además, Trump destacó que él ya tomó una decisión sobre Venezuela, pero que no la podía revelar.