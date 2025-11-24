¡Inesperado! Olivia Yacé sorprende al renunciar a su título en Miss Universo 2025

Tras su clasificación, Yacé recibió el título regional de Miss Universo África & Oceanía 2025. Sin embargo, en un giro inesperado, la marfileña anunció su renuncia al título y a cualquier futura vinculación con el comité organizador del certamen , decisión que tomó por sorpresa a seguidores y especialistas en concursos de belleza.

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, se posicionó entre las grandes favoritas para ganar la corona del Miss Universo 2025 , celebrado este año en Tailandia. Su desempeño en el certamen la llevó a avanzar hasta el Top 5, donde finalmente fue reconocida como cuarta finalista.

Olivia Yacé renuncia a su título regional de Miss Universo por motivos personales y de valores

A través de sus redes sociales, Olivia Yacé anunció que tomó la decisión de renunciar al título de Miss Universo África & Oceanía 2025, argumentando motivos personales vinculados a sus principios y a su deseo de mantenerse fiel a su visión de liderazgo.

“Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo Africa & Oceania 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón”, expresó la marfileña en su comunicado.

Yacé también hizo un llamado a la representación y a la presencia de las comunidades afrodescendientes en espacios donde históricamente no se les ha dado protagonismo.

“Hago un llamado a todas las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: sigan entrando a espacios donde no se les espera... Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, añadió.

Además, aprovechó para felicitar a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, tras obtener la corona, y envió un mensaje de pronta recuperación a Gabrielle Henry, representante de Jamaica, quien permanece en cuidados intensivos luego de sufrir una caída durante la competición preliminar.

“Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, reiteró en su mensaje de despedida.