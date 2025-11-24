  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

¡Inesperado! Olivia Yacé sorprende al renunciar a su título en Miss Universo 2025

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé renuncia a sus títulos del Miss Universo 2025.
Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé renuncia a sus títulos del Miss Universo 2025. @olivia.yace
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/11/2025 13:11
La representante de Costa de Marfíl renuncia a su título de Miss África y Oceanía de Miss Universo 2025

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, se posicionó entre las grandes favoritas para ganar la corona del Miss Universo 2025, celebrado este año en Tailandia. Su desempeño en el certamen la llevó a avanzar hasta el Top 5, donde finalmente fue reconocida como cuarta finalista.

Tras su clasificación, Yacé recibió el título regional de Miss Universo África & Oceanía 2025. Sin embargo, en un giro inesperado, la marfileña anunció su renuncia al título y a cualquier futura vinculación con el comité organizador del certamen, decisión que tomó por sorpresa a seguidores y especialistas en concursos de belleza.

Olivia Yacé renuncia a su título regional de Miss Universo por motivos personales y de valores

A través de sus redes sociales, Olivia Yacé anunció que tomó la decisión de renunciar al título de Miss Universo África & Oceanía 2025, argumentando motivos personales vinculados a sus principios y a su deseo de mantenerse fiel a su visión de liderazgo.

“Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo Africa & Oceania 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón”, expresó la marfileña en su comunicado.

Yacé también hizo un llamado a la representación y a la presencia de las comunidades afrodescendientes en espacios donde históricamente no se les ha dado protagonismo.

“Hago un llamado a todas las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: sigan entrando a espacios donde no se les espera... Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, añadió.

Además, aprovechó para felicitar a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, tras obtener la corona, y envió un mensaje de pronta recuperación a Gabrielle Henry, representante de Jamaica, quien permanece en cuidados intensivos luego de sufrir una caída durante la competición preliminar.

“Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, reiteró en su mensaje de despedida.

VIDEOS
Lo Nuevo