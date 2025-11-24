¡Inesperado! Olivia Yacé sorprende al renunciar a su título en Miss Universo 2025

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/miss-universo-2025-las-cinco-finalistas-son-ME17752385" target="_blank">Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé,</a></b> se posicionó entre las grandes favoritas para ganar la corona del <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>, celebrado este año en Tailandia. Su desempeño en el certamen la llevó a avanzar hasta el Top 5, donde finalmente fue reconocida como cuarta finalista.Tras su clasificación, Yacé recibió el título regional de Miss Universo África &amp; Oceanía 2025. Sin embargo, en un giro inesperado, la marfileña<b> anunció su renuncia al título y a cualquier futura vinculación con el comité organizador del certamen</b>, decisión que tomó por sorpresa a seguidores y especialistas en concursos de belleza.