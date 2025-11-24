Naviferias del IMA: Director garantiza abastecimiento y detalla fechas

En cuanto al proceso logístico, Murillo explicó que, una vez armadas, 200 bolsas se cargan en una mula de 24 palets,<b> lo que permite transportar 4.800 bolsas</b>, cifra equivalente a la capacidad de un contenedor con jamón picnic. Este sistema, afirmó, hace más eficiente la distribución.<i>'El proceso final es claro: a las 2 a.m. están los camiones listos. Un equipo de desembarque trabaja junto a los auditores para realizar los registros; luego pasan al área donde estarán las cajeras y sus asistentes, se hace un nuevo conteo y finalmente se activan los PDA para permitir la entrada del público y dar inicio al proceso de venta',</i> detalló Murillo.