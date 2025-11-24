Naviferias del IMA: Director garantiza abastecimiento y detalla fechas

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, informó en una entrevista a Telemetro Reporta, que las bolsas que se ofrecerán en las Naviferias incluirán 10 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 1 lata de guandú, sal y pícnic con hueso. Murillo aseguró que la entidad está plenamente preparada para abastecer a la población, garantizando suficiente inventario. El precio de cada bolsa será de $15, lo que representa un ahorro mínimo de $18 en comparación con los precios del comercio tradicional.

Logística de distribución de las Naviferias

En cuanto al proceso logístico, Murillo explicó que, una vez armadas, 200 bolsas se cargan en una mula de 24 palets, lo que permite transportar 4.800 bolsas, cifra equivalente a la capacidad de un contenedor con jamón picnic. Este sistema, afirmó, hace más eficiente la distribución. “El proceso final es claro: a las 2 a.m. están los camiones listos. Un equipo de desembarque trabaja junto a los auditores para realizar los registros; luego pasan al área donde estarán las cajeras y sus asistentes, se hace un nuevo conteo y finalmente se activan los PDA para permitir la entrada del público y dar inicio al proceso de venta”, detalló Murillo.

Naviferias comienzan en Chiriquí y avanzan culminan en la capital