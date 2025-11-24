¿Quién es Sofía Araujo? La joven que brilla en el Concurso Nacional de Oratoria 2025

La joven Sofía Araujo, estudiante del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles en la provincia de Chiriquí, se coronó como la ganadora de la 20.ª edición del Concurso Nacional de Oratoria 2025. Araujo participó junto a su profesora asesora, Ileana Rivera, representando a la región escolar de Chiriquí. Originaria del distrito de David, la estudiante destacó por su claridad expositiva, disciplina, dominio del tema y una notable capacidad para conectar con el público, cualidades que la llevaron a sobresalir frente a los demás concursantes.

Finalistas de la Oratoria 2025 debaten sobre la nueva Constitución