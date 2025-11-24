  1. Inicio
PANAMÁ

¿Quién es Sofía Araujo? La joven que brilla en el Concurso Nacional de Oratoria 2025

Sofía Araujo ganadora del Concurso Nacional de Oratoria 2025. @oratoriapanama
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/11/2025 12:21
Con claridad y presencia escénica, Sofía Araujo se convirtió en la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria 2025, representando a Chiriquí.

La joven Sofía Araujo, estudiante del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles en la provincia de Chiriquí, se coronó como la ganadora de la 20.ª edición del Concurso Nacional de Oratoria 2025.

Araujo participó junto a su profesora asesora, Ileana Rivera, representando a la región escolar de Chiriquí. Originaria del distrito de David, la estudiante destacó por su claridad expositiva, disciplina, dominio del tema y una notable capacidad para conectar con el público, cualidades que la llevaron a sobresalir frente a los demás concursantes.

Finalistas de la Oratoria 2025 debaten sobre la nueva Constitución

Con el lema ‘Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos’, los 15 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria protagonizaron una jornada de tres rondas decisivas, en las que expusieron sus discursos y pusieron a prueba su dominio de la expresión oral.

La edición de este año alcanzó una cifra histórica de 4.212 estudiantes inscritos, quienes iniciaron la competencia en sus respectivas provincias.

Tras un proceso de selección que abarcó todo el país, solo los 15 mejores llegaron a la gran final celebrada este domingo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, donde mostraron el alto nivel de preparación y liderazgo juvenil.

