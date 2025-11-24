¿Quién es Sofía Araujo? La joven que brilla en el Concurso Nacional de Oratoria 2025

Con el lema<b> ‘Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos’</b>, los 15 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria protagonizaron una jornada de tres rondas decisivas, en las que expusieron sus discursos y pusieron a prueba su dominio de la expresión oral.La edición de este año alcanzó una cifra histórica de 4.212 estudiantes inscritos, quienes iniciaron la competencia en sus respectivas provincias. Tras un proceso de selección que abarcó todo el país, solo los 15 mejores llegaron a la gran final celebrada este domingo en el <b><a href="/tag/-/meta/teatro-anayansi">Teatro Anayansi</a></b> del <b><a href="/tag/-/meta/centro-de-convenciones-atlapa">Centro de Convenciones Atlapa</a></b>, donde mostraron el alto nivel de preparación y liderazgo juvenil.