Varela revela conversaciones recientes con Martinelli: ‘Hemos hablado en un clima más tranquilo’

Señaló que sus intercambios con Martinelli han bajado de tensión y se enfocan ahora en temas de salud del exmandatario.
Por
Adriana Berna
  • 24/11/2025 12:50
El exmandatario también negó cualquier vínculo con la detención del presidente José Raúl Mulino.

El expresidente Juan Carlos Varela afirmó ayer que ha mantenido conversaciones con el exmandatario Ricardo Martinelli recientemente.

Durante las elecciones internas del Partido Panameñista, señaló a Radio Panamá que sus últimas interacciones con Martinelli se han dado en un clima “más tranquilo”, centrado principalmente en asuntos de salud.

“Hay como una tranquilidad, en temas de salud puntuales, pero hay como un ambiente un poco más tranquilo que la tensión que había”, dijo.

Consultado sobre qué desea para Martinelli, respondió: “Salud y que pueda estar con su familia, ¿no? Es lo más importante”.

El expresidente también se refirió a señalamientos que, a lo largo de los años, lo han vinculado con la detención del actual presidente, José Raúl Mulino, cuando él era presidente o con presuntas acciones para afectarlo políticamente. Fue categórico: “Nunca estuve involucrado”.

Para sustentar su afirmación, Varela explicó que el caso que durante años se asoció a una supuesta responsabilidad suya se resolvió durante su administración mediante una negociación con las autoridades italianas.

“Ese caso lo resolví administrativamente. Tengo la foto con el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, cuando llegamos a un acuerdo de un crédito de 100 millones de dólares que usamos en el Schengen, la reducción de un helicóptero”, afirmó.

Según Varela, el proceso terminó como un asunto administrativo y no judicial. “Él regresó al país y ese caso fue resuelto administrativamente. Hubo un diálogo, hubo una negociación con la empresa. En realidad me siento tranquilo con eso”.

Aunque Varela no profundizó más, insistió en que el caso no guarda relación alguna con la situación legal de Mulino y que su rol se limitó a resolver administrativamente procesos judiciales heredados de gestiones anteriores.

