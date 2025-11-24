Varela revela conversaciones recientes con Martinelli: ‘Hemos hablado en un clima más tranquilo’

El expresidente <b><a href="/tag/-/meta/juan-carlos-varela">Juan Carlos Varela</a></b> afirmó ayer que ha mantenido conversaciones con el exmandatario <b><a href="/tag/-/meta/ricardo-martinelli-berrocal">Ricardo Martinelli</a></b> recientemente. Durante las elecciones internas del <b><a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Partido Panameñista</a></b>, señaló a <b>Radio Panamá </b>que sus últimas interacciones con Martinelli se han dado en un clima <i>'más tranquilo'</i>, <b>centrado principalmente en asuntos de salud</b>.<i>'Hay como una tranquilidad, en temas de salud puntuales, pero hay como un ambiente un poco más tranquilo que la tensión que había'</i>, dijo. Consultado sobre qué desea para Martinelli, respondió: <i>'Salud y que pueda estar con su familia, ¿no? Es lo más importante'</i>.El expresidente también se refirió a señalamientos que, a lo largo de los años, <b>lo han vinculado con la detención del actual presidente, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, cuando él era presidente o con presuntas acciones para afectarlo políticamente</b>. Fue categórico: <i>'Nunca estuve involucrado'</i>.Para sustentar su afirmación, Varela explicó que <b>el caso que durante años se asoció a una supuesta responsabilidad suya se resolvió durante su administración</b> mediante una negociación con las autoridades italianas.<i>'Ese caso lo resolví administrativamente. Tengo la foto con el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, cuando llegamos a un acuerdo de un crédito de 100 millones de dólares que usamos en el Schengen, la reducción de un helicóptero'</i>, afirmó.Según Varela, el proceso terminó como un asunto administrativo y no judicial. <i>'Él regresó al país y ese caso fue resuelto administrativamente. Hubo un diálogo, hubo una negociación con la empresa. En realidad me siento tranquilo con eso'.</i>Aunque Varela no profundizó más, insistió en que el caso no guarda relación alguna con la situación legal de Mulino y que <b>su rol se limitó a resolver administrativamente procesos judiciales heredados de gestiones anteriores</b>.