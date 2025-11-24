Expresidentes de Costa Rica critican a Mulino tras sus declaraciones en San José

Sin mencionar a Mulino por nombre, los exmandatarios subrayan que Costa Rica mantiene una tradición de 98 años que exige imparcialidad política total a quienes ejercen el poder, incluyendo al Presidente de la República, cuya participación electoral se limita estrictamente al voto secreto. Señalan además que el TSE posee la independencia y el rango constitucional de un poder del Estado, y que su autoridad exclusiva para interpretar la normativa electoral es reconocida a nivel internacional. Como ejemplo de esa institucionalidad,<b> explican el proceso mediante el cual el TSE ha solicitado a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves</b> por denuncias de beligerancia política, un procedimiento que incluye garantías estrictas y evita la politización.El comunicado recuerda que Costa Rica es la democracia ininterrumpida más antigua de América Latina y una de las pocas consideradas plenas a nivel mundial, con una trayectoria avalada por misiones de observación de la OEA desde 1962. Por ello, <b>hacen un llamado a la comunidad internacional a no emitir juicios apresurados basados en 'versiones tendenciosas' </b>en momentos en que la cercanía del proceso electoral podría incentivar intentos internos de desacreditar al TSE.