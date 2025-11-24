Caja de Seguro Social advierte sobre fecha límite para seleccionar pensión en ‘Mi Retiro Seguro’

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los trabajadores para que revisen su historial de aportes y proyecten su futura pensión con suficiente anticipación, antes del 18 de agosto de 2026, fecha límite establecida para tomar decisiones determinantes sobre su jubilación.

Según indicó la entidad, los asegurados cuentan en la plataforma Mi Caja Digital con la herramienta Mi Retiro Seguro, que permite estimar el monto de la pensión, confirmar la correcta declaración de los salarios y verificar las cuotas registradas. Todo este proceso puede realizarse desde un teléfono móvil o dispositivo conectado a internet.

La institución subrayó que conocer a tiempo el estado de los aportes es esencial para planificar el retiro de manera informada y responsable.