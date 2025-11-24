Caja de Seguro Social advierte sobre fecha límite para seleccionar pensión en ‘Mi Retiro Seguro’

Para reforzar la atención, la CSS habilitó el<b> Centro Especializado de Salud y Seguridad de los Trabajadores</b>, ubicado en la antigua Renta 5, en Calidonia, donde funcionan diez ventanillas exclusivas para orientar a los usuarios que requieran asistencia con Mi Retiro Seguro. En este centro, el personal guía a los asegurados en la revisión de sus aportes, la proyección de su pensión y el reporte de salarios omitidos.<b>El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., </b>y los trabajadores pueden consultar su información ingresando a <b>micajadigital.css.gob.pa.</b>