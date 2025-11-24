  1. Inicio
PANAMÁ

Caja de Seguro Social advierte sobre fecha límite para seleccionar pensión en ‘Mi Retiro Seguro’

La CSS recuerda plazo para verificar aportes y proyectar pensión.
La CSS recuerda plazo para verificar aportes y proyectar pensión. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/11/2025 11:39
La Caja de Seguro Social exhorta a trabajadores a verificar sus aportes y proyectar su pensión antes de 2026.

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los trabajadores para que revisen su historial de aportes y proyecten su futura pensión con suficiente anticipación, antes del 18 de agosto de 2026, fecha límite establecida para tomar decisiones determinantes sobre su jubilación.

Según indicó la entidad, los asegurados cuentan en la plataforma Mi Caja Digital con la herramienta Mi Retiro Seguro, que permite estimar el monto de la pensión, confirmar la correcta declaración de los salarios y verificar las cuotas registradas. Todo este proceso puede realizarse desde un teléfono móvil o dispositivo conectado a internet.

La institución subrayó que conocer a tiempo el estado de los aportes es esencial para planificar el retiro de manera informada y responsable.

La CSS tiene espacio especializado para guiar a asegurados en trámites de Mi Retiro Seguro

Para reforzar la atención, la CSS habilitó el Centro Especializado de Salud y Seguridad de los Trabajadores, ubicado en la antigua Renta 5, en Calidonia, donde funcionan diez ventanillas exclusivas para orientar a los usuarios que requieran asistencia con Mi Retiro Seguro.

En este centro, el personal guía a los asegurados en la revisión de sus aportes, la proyección de su pensión y el reporte de salarios omitidos.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., y los trabajadores pueden consultar su información ingresando a micajadigital.css.gob.pa.

