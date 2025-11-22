  1. Inicio
¡Tensión mundial en Miss Universo 2025! Miss Jamaica es ingresada a la UCI después de aparatosa caída

Miss Jamaica sufre accidente en el escenario durante competencia preliminar.
Miss Jamaica sufre accidente en el escenario durante competencia preliminar. @officialgabriellehenry
Emiliana Tuñón
  • 22/11/2025 15:25
La representante de Jamaica sufrió una fuerte caída desde el escenario en Miss Universo y debió ser trasladada en camilla a un hospital.

La Organización de Miss Universo Jamaica informó a través de sus redes sociales que la candidata continúa hospitalizada y bajo observación médica especializada.

Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, quien se encuentra en Tailandia junto a su madre, Maureen Henry, compartió los últimos detalles sobre su condición.

De acuerdo con Henry-Samuels, “Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”.

El equipo médico determinó que la joven deberá permanecer al menos siete días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), mientras se mantiene una vigilancia estricta sobre su evolución.

En medio de esta situación, la organización jamaicana pidió a la población dentro y fuera de la isla mantener a Gabrielle en sus oraciones y enviar mensajes de apoyo.

Asimismo, solicitó evitar la difusión de información errónea, comentarios negativos o especulaciones que puedan afectar a la familia.

“La prioridad es la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos”, señaló el comunicado, en el que también se pidió respeto, sensibilidad y privacidad durante este difícil proceso.

Aparatosa caída de Miss Jamaica conmociona la preliminar en Bangkok

Miss Jamaica sufrió un accidente serio durante la competencia preliminar de vestido de noche en Bangkok, Tailandia.

Según las imágenes compartidas en redes, la candidata perdió la noción del borde del escenario y dio un paso de más, lo que provocó que cayera desde la tarima ante la sorpresa del público.

El personal del evento actuó de inmediato: acudieron a auxiliarla, la inmovilizaron y la retiraron en camilla debido a la fuerza del impacto. Posteriormente fue trasladada de emergencia a un hospital para evaluar posibles lesiones graves.

