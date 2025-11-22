¡Tensión mundial en Miss Universo 2025! Miss Jamaica es ingresada a la UCI después de aparatosa caída

Miss Jamaica sufrió un accidente serio durante la competencia preliminar de vestido de noche en Bangkok, Tailandia.Según las imágenes compartidas en redes, la candidata perdió la noción del borde del escenario y dio un paso de más, lo que provocó que cayera desde la tarima ante la sorpresa del público.El personal del evento actuó de inmediato: acudieron a auxiliarla, la inmovilizaron y la retiraron en camilla debido a la fuerza del impacto. Posteriormente fue trasladada de emergencia a un hospital para evaluar posibles lesiones graves.