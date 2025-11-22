¡Tensión mundial en Miss Universo 2025! Miss Jamaica es ingresada a la UCI después de aparatosa caída

La Organización de Miss Universo Jamaica informó a través de sus redes sociales que la candidata continúa hospitalizada y bajo observación médica especializada.

Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, quien se encuentra en Tailandia junto a su madre, Maureen Henry, compartió los últimos detalles sobre su condición.

De acuerdo con Henry-Samuels, “Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”.

El equipo médico determinó que la joven deberá permanecer al menos siete días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), mientras se mantiene una vigilancia estricta sobre su evolución.

En medio de esta situación, la organización jamaicana pidió a la población dentro y fuera de la isla mantener a Gabrielle en sus oraciones y enviar mensajes de apoyo.

Asimismo, solicitó evitar la difusión de información errónea, comentarios negativos o especulaciones que puedan afectar a la familia.

“La prioridad es la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos”, señaló el comunicado, en el que también se pidió respeto, sensibilidad y privacidad durante este difícil proceso.