Ministerio de la Mujer y aliados internacionales unen fuerzas contra la violencia digital

El Ministerio de la Mujer, el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC) y la Embajada de Canadá realizaron el “Taller de guía de denuncia para casos de violencia digital”, una jornada formativa dirigida a funcionarios públicos y líderes comunitarios de distintas provincias del país. Participaron representantes de los Centros de Atención Integral (CAI) del Ministerio de la Mujer y liderazgos comunitarios de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Veraguas y Chiriquí.

El taller, organizado en conjunto con el Fondo de Canadá para Iniciativas Locales (FCIL), tuvo como finalidad capacitar a funcionarios y funcionarias de los CAI, así como a líderes y lideresas comunitarias, en la prevención, identificación y respuesta frente a las distintas expresiones de violencia de género facilitadas por la tecnología.

Esta actividad forma parte del proyecto “Segur@s en Línea: Fortaleciendo Capacidades”, impulsado por IPANDETEC, que busca empoderar a quienes trabajan en la primera línea de atención y liderazgo comunitario. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la respuesta ante los retos que plantea la violencia digital, especialmente en contextos vulnerables o con acceso limitado a información y recursos, promoviendo una internet segura, inclusiva y libre de violencia.