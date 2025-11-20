jueves 20 noviembre 2025
Dayana Navarro
20/11/2025 10:49
Videos
Mulino busca asesoramiento internacional para ley antimafia
José Raúl Mulino
SPA: Sistema Penal Acusatorio
Para el presidente José Raúl Mulino, las garantías del sistema penal acusatorio se ha vuelto más garantista de lo que en concepto es, las declaraciones las dio al tener en sus manos tres ejemplos de pandilleros que se les concedió medida cautelares no acorde a sus delitos.
Lo Nuevo
Pedro Miguel González aspira a la secretaría general del CEN del PRD.
(
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá.
)
Pedro Miguel González acusa a Mulino de presionar al Ministerio Público y llama a una oposición firme
Política
Durante su intervención, el mandatario felicitó a los obreros que trabajan en la construcción de la línea 3.
(
Cedida
)
Los ocho anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 20 de noviembre
Política