  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Dayana Navarro
  • 20/11/2025 10:49
Videos

Mulino busca asesoramiento internacional para ley antimafia

José Raúl Mulino
SPA: Sistema Penal Acusatorio
Para el presidente José Raúl Mulino, las garantías del sistema penal acusatorio se ha vuelto más garantista de lo que en concepto es, las declaraciones las dio al tener en sus manos tres ejemplos de pandilleros que se les concedió medida cautelares no acorde a sus delitos.
Lo Nuevo