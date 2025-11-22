Miss Universo 2025 impacta con mensaje tras ganar: ‘Lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para’

Tras su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha sido blanco de críticas en redes sociales y entre algunos seguidores del certamen.

Parte del público ha expresado su desacuerdo con el resultado, alegando presunta cercanía de la ganadora con Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, además de recordar la polémica que surgió durante el inicio de la competencia con Nawat Itsaragrisil.

Pese a ello, la nueva Miss Universo 2025 se pronunció en sus redes sociales con un mensaje de fe que rápidamente generó reacciones.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió Bosch tras obtener la corona.