Miss Universo 2025 impacta con mensaje tras ganar: ‘Lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para’

Miss Universo 2025 deja reflexión de fe luego de obtener la corona.
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/11/2025 13:12
En plena ola de cuestionamientos, la nueva Miss Universo 2025 rompió el silencio con una declaración cargada de fe.

Tras su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha sido blanco de críticas en redes sociales y entre algunos seguidores del certamen.

Parte del público ha expresado su desacuerdo con el resultado, alegando presunta cercanía de la ganadora con Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, además de recordar la polémica que surgió durante el inicio de la competencia con Nawat Itsaragrisil.

Pese a ello, la nueva Miss Universo 2025 se pronunció en sus redes sociales con un mensaje de fe que rápidamente generó reacciones.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió Bosch tras obtener la corona.

Entorno familiar de Fátima Bosch genera debate luego de su triunfo en Miss Universo 2025

La familia de Fátima Bosch, recientemente coronada Miss Universo 2025, también se encuentra en el centro de la polémica, luego de que surgieran cuestionamientos sobre sus vínculos con el mundo de los concursos de belleza y con figuras del ámbito político mexicano.

Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de un entorno cercano a este tipo de competencias de belleza, luego que dos de sus hermanas (tías de Fátima) participaron en el certamen Flor de Tabasco en México, concurso que la propia Fátima ganaría en 2018, marcando el inicio de su trayectoria en este tipo de eventos.

Por el lado paterno, su padre, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero egresado de la Universidad Iberoamericana y trabaja desde 2017 en Pemex, donde asesora al Director General de Exploración y Producción.

Además, una de sus tías maternas, Mónica Fernández Balboa, es una figura reconocida en la política nacional. Ha sido diputada y senadora por el partido Morena, presidió el Senado y, desde 2024, encabeza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

