Jubilados y pensionados: Este es el calendario de pagos para diciembre

<b>De acuerdo con la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024</b>, los jubilados y pensionados que ingresaron a la planilla antes de junio de 2024 reciben un bono permanente anual de $140.00, distribuido en tres pagos durante el año. Dos de estos desembolsos fueron entregados en abril y agosto, mientras que el último pago, correspondiente a $40.00, será depositado en diciembre de 2025.Además, el <b>bono navideño</b> será pagado en diciembre, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y la Ley No. 70 del 6 de septiembre de 2011.Según estimaciones de la institución, el beneficio se distribuirá de la siguiente manera:<b>Bono de $60.00: </b>alcanzará a 320,403 pensionados, con un desembolso total de $19,197,086.43. <b>Bono de $100.00:</b> llegará a 59,924 pensionados, para un total de $5,985,300.00.