Jubilados y pensionados: Este es el calendario de pagos para diciembre

En cuanto a la segunda quincena, la institución establece que el pago se realizará el viernes 19 de diciembre, manteniendo el calendario regular de desembolsos previo a las festividades de fin de año.

La primera quincena será acreditada el viernes 5 de diciembre, fecha en la que los beneficiarios podrán disponer de sus fondos.

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer las fechas de pago correspondientes a las dos quincenas del mes de diciembre para jubilados y pensionados , tanto por acreditación bancaria (ACH) como por cheques físicos.

Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre

De acuerdo con la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados que ingresaron a la planilla antes de junio de 2024 reciben un bono permanente anual de $140.00, distribuido en tres pagos durante el año.

Dos de estos desembolsos fueron entregados en abril y agosto, mientras que el último pago, correspondiente a $40.00, será depositado en diciembre de 2025.

Además, el bono navideño será pagado en diciembre, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y la Ley No. 70 del 6 de septiembre de 2011.

Según estimaciones de la institución, el beneficio se distribuirá de la siguiente manera:

Bono de $60.00: alcanzará a 320,403 pensionados, con un desembolso total de $19,197,086.43.

Bono de $100.00: llegará a 59,924 pensionados, para un total de $5,985,300.00.