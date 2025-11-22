Idaan asegura calidad del agua en medio de crecidas de ríos en Pacora y La Chorrera

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) aseguró que el suministro de agua para los residentes de Pacora y La Chorrera se mantiene garantizado, gracias a la aplicación de estrictos protocolos de análisis y control en las plantas potabilizadoras.

“Desde el inicio de la temporada lluviosa, el Idaan activó un protocolo más riguroso de monitoreo y control de la calidad del agua, reforzando además las jornadas de limpieza en todas las plantas potabilizadoras del país”, informó la entidad mediante un comunicado oficial.

Según el Idaan, el reciente incremento de las precipitaciones ha provocado la crecida de los ríos que abastecen de agua cruda a varias potabilizadoras. Sin embargo, la institución mantiene vigilancia permanente y procesos de monitoreo frecuentes, lo que aseguró permite garantizar el servicio para los usuarios de ambas comunidades.

La entidad también destacó que las plantas potabilizadoras Centenario, en Pacora, y Jaime Díaz Quintero (Trapichito), en La Chorrera, forman parte del plan de modernización integral de la infraestructura de producción de agua potable que impulsa la actual administración. Este programa incluye la optimización de los procesos de tratamiento y control de calidad, así como mejoras destinadas a fortalecer el suministro de agua potable a la población.