La Venezuela después de Maduro: miedo, control y una esperanza cautelosa

A las dos de la madrugada, Caracas dejó de ser solo una ciudad dormida. Una detonación seca, profunda, de esas que atraviesan paredes y memoria, rompió el silencio y activó un reflejo aprendido durante años: escuchar, medir el peligro, callar. 'Al principio pensé que era un transformador o un cohete de diciembre', cuenta Leo, médico caraqueño de alrededor de 30 años que al conversar con La Estrella de Panamá pidió permanecer en el anonimato y para efectos de esta nota se le asignó un alias. Minutos después, los mensajes comenzaron a llegar: otros también lo habían escuchado. No era un accidente.Desde su ventana, Leo vio humo hacia el este y dos luces rojas suspendidas en el cielo. No eran fuegos artificiales ni helicópteros comunes: era un zumbido metálico, extraño, persistente. La intuición confirmó lo impensable. Mientras buscaba información en redes —todavía vacías de certezas—, comenzaron a circular videos: bombardeos en alrededor de ocho a diez puntos estratégicos de la capital y zonas militares del país.Horas más tarde, la noticia sacudió al mundo: Nicolás Maduro había sido capturado en una operación militar encabezada por Estados Unidos y trasladado fuera del país. Para millones de venezolanos, el hecho no fue celebrado en las calles. Casi treinta años desde que el régimen había tomado el poder habían enseñado a la población a callar, a vivir del miedo y la censura. La noticia entonces se celebró en silencio, en el refugio de sus hogares y sin dejar eco o prueba alguna de aquel regocijo que debía durar poco, cuidando que las entrañas del chavismo no irrumpieran en los hogares de aquellos que desde años esperaban un hecho como este.