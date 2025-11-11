¡Atención jubilados y pensionados! Así será el pago de la segunda quincena de noviembre

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán sus desembolsos por ACH el próximo 20 de noviembre, mientras que aquellos que cobran mediante cheques físicos podrán hacerlo a partir del 21 de noviembre, en los puntos de pago establecidos por la Caja de Seguro Social (CSS). La institución recomienda a los beneficiarios verificar previamente los centros de pago disponibles y tomar las precauciones necesarias al momento de acudir a retirar sus fondos, con el fin de garantizar un proceso seguro, ágil y ordenado.

