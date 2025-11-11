  1. Inicio
PANAMÁ

¡Atención jubilados y pensionados! Así será el pago de la segunda quincena de noviembre

Jubilados y pensionados recibirán la última quincena de noviembre.
CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/11/2025 12:42
La segunda quincena de pagos a jubilados y pensionados será la próxima semana, así lo confirma el calendario de cobros de la CSS.

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán sus desembolsos por ACH el próximo 20 de noviembre, mientras que aquellos que cobran mediante cheques físicos podrán hacerlo a partir del 21 de noviembre, en los puntos de pago establecidos por la Caja de Seguro Social (CSS).

La institución recomienda a los beneficiarios verificar previamente los centros de pago disponibles y tomar las precauciones necesarias al momento de acudir a retirar sus fondos, con el fin de garantizar un proceso seguro, ágil y ordenado.

Jubilados y pensionados recibirán el bono permanente y navideño en diciembre

Según la Ley 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados de Panamá reciben un bono permanente de B/.140.00, distribuido en tres pagos anuales.

La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró que este beneficio no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de pagos después de junio de 2024.

Asimismo, informó que el bono navideño será entregado exclusivamente a los jubilados y pensionados que hayan cumplido con sus cuotas y estén registrados en la planilla de pago de pensiones de la CSS antes del mes de diciembre.

