¡Atención jubilados y pensionados! Así será el pago de la segunda quincena de noviembre

Según la Ley 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados de Panamá reciben un bono permanente de B/.140.00, distribuido en tres pagos anuales.La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró que este beneficio no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de pagos después de junio de 2024.Asimismo, informó que el bono navideño será entregado exclusivamente a los jubilados y pensionados que hayan cumplido con sus cuotas y estén registrados en la planilla de pago de pensiones de la CSS antes del mes de diciembre.