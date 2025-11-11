’Loca y demente’: ministro del Interior colombiano insulta a magistrada tras allanamiento

El ministro del Interior colombiano <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/armando-benedetti" target="_blank">Armando Benedetti<b> </a>insultó este martes 11 de noviembre a través de su cuenta de X, a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana</b> después de que esta <b>autorizara un allanamiento en su domicilio en el marco de un caso que investiga al político por presunta corrupción.</b>Tras asegurar en un video publicado en su cuenta de X que el procedimiento en su contra no dio ningún resultado, el también ex embajador de Colombia en Venezuela<b> aseguró que espera que la magistrada lo investigue, no que ‘explore algún delito’ con la intención de ‘fregarlo’</b>.'<b>50 familiares míos han sido investigados financieramente para poder ver si hubo algún incremento del patrimonio. </b>(..) <b>Siete años, desde octubre de 2018, que me viene investigando, ¿Cómo hago yo para que me den justicia, y se la pueda investigar a ella? (...) Es una loca, enferma y una delincuente</b> (...) Lo único que van a encontrar en ese allanamiento son las computadoras de dos niños, que tienen siete y 11 años', expresó en el video de cuatro minutos colgado en su cuenta de X, en el que anunció que <b>denunciará a la magistrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</b>.