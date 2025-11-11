’Loca y demente’: ministro del Interior colombiano insulta a magistrada tras allanamiento

El ministro del Interior colombiano Armando Benedetti insultó este martes 11 de noviembre a través de su cuenta de X, a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana después de que esta autorizara un allanamiento en su domicilio en el marco de un caso que investiga al político por presunta corrupción.

Tras asegurar en un video publicado en su cuenta de X que el procedimiento en su contra no dio ningún resultado, el también ex embajador de Colombia en Venezuela aseguró que espera que la magistrada lo investigue, no que ‘explore algún delito’ con la intención de ‘fregarlo’.

”50 familiares míos han sido investigados financieramente para poder ver si hubo algún incremento del patrimonio. (..) Siete años, desde octubre de 2018, que me viene investigando, ¿Cómo hago yo para que me den justicia, y se la pueda investigar a ella? (...) Es una loca, enferma y una delincuente (...) Lo único que van a encontrar en ese allanamiento son las computadoras de dos niños, que tienen siete y 11 años”, expresó en el video de cuatro minutos colgado en su cuenta de X, en el que anunció que denunciará a la magistrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).