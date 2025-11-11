Procurador Gómez aclara que el secuestro de bienes a Carrizo está en manos de la Contraloría

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, recordó al mediodía de este martes 11 de noviembre que el trámite del secuestro los bienes al exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo se encuentran en la esfera de la Contraloría General de la República.

Gómez ofreció esa explicación luego que los periodistas lo consultaran si la Procuraduría General de la Nación había recibido información sobre el secuestro de esos bienes.

“Entiéndase que ese es un trámite que se mantiene en la Contraloría General de la República”, el cual fue hecho publico dentro de sus funciones de fiscalización, dijo.

Este 6 de noviembre se conoció que la Contraloría General de la República, como una medida precautoria, ordenó el secuestro de cuentas y propiedades de Carrizo por un monto de un millón 313 mil 818 dólares con 33 centésimos.

La resolución con el detalle del secuestro fue firmada por el contralor general de la República, Anel Flores.

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá, este secuestro es por un supuesto caso de enriquecimiento injustificado.

El secuestro de las cuentas y las propiedades se efectuó mediante la Resolución No. 3286-2025-LEG/PJ con la fecha del 22 de octubre de 2025.

’CONTRALORÍA TIENE FUNCIONES’

Para Gómez, el contralor general de la República, Anel Flores, dispuso dentro de sus funciones “la medida precautoria del secuestro de unos bienes” de Carrizo.

Añadió que la Contraloría General de la República tiene funciones de fiscalización de los bienes propiedad del Estado panameño.

Cuando se le consultó como avanzaba los casos en la esfera penal el procurador enfatizó que “las investigaciones penales que lleva a cabo el Ministerio Público por delitos contra la administración pública y otras modalidades todas seguirán su curso”.