Contraloría congela bienes por $1.3 millones del exvicepresidente Carrizo

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias del exvicepresidente y exministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, por un posible enriquecimiento injustificado que supera $1.3 millones.

La medida fue formalizada mediante la Resolución No. 3757-2025-LEG/PJ, firmada el 22 de octubre de 2025 por el contralor general de la República, Anel Flores.

La resolución establece que las medidas adoptadas buscan “salvaguardar los intereses públicos y garantizar” las resultas del proceso de cuentas que se derive del caso.

De acuerdo con el informe emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense, “se detectaron irregularidades en el patrimonio del exfuncionario por la suma de 1,313,818.33 dólares”, correspondientes al periodo en que ejerció simultáneamente los cargos de vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia entre 2019 y 2024.

El documento ordena el secuestro de bienes, cuentas bancarias, fondos y vehículos propiedad de Carrizo hasta cubrir el monto investigado.

Entre los activos incluidos se encuentran fincas registradas a su nombre en el Registro Público de Panamá, así como cuentas, depósitos, tarjetas de crédito y cajillas de seguridad en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival.

También se incluyen vehículos registrados a su nombre y cualquier crédito o cuenta por cobrar contra el Tesoro Nacional o alguna entidad estatal.

Las instituciones financieras y entidades públicas fueron notificadas para abstenerse de realizar operaciones que impliquen la movilización de fondos o activos del exvicepresidente.

Los valores retenidos permanecerán bajo custodia de la Contraloría General hasta nuevo aviso.

La medida precautoria se sustenta en las facultades otorgadas por los artículos 279 y 280 de la Constitución Política, así como por la Ley 32 de 1984, modificada por la Ley 351 de 2022, que faculta al contralor a suspender pagos o disponer medidas preventivas cuando existan indicios de irregularidades graves en el manejo de fondos públicos.

La resolución también cita los artículos 33 y 37 de la Ley 67 de 2008 y el Reglamento de medidas precautorias adoptado mediante la Resolución No. 3126-2025-LEG/PJ, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de septiembre de 2025.

El secuestro ordenado por la Contraloría tiene carácter preventivo y busca asegurar los fondos en caso de que se determine responsabilidad patrimonial.

No constituye una sanción definitiva, sino una acción destinada a proteger los recursos públicos mientras se desarrolla la investigación.