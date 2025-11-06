Video, Máximo Torero: ‘Latinoamérica avanza contra el hambre, pero inflación alimentaria amenaza logros

Según el economista en jefe de la FAO, Máximo Torrero, la región ha reducido la prevalencia del hambre, con casos destacados como Brasil, República Dominicana y Panamá, pero el alto costo de las dietas saludables y la inflación alimentaria ponen en riesgo la meta de hambre cero para 2030