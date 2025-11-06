Video, Máximo Torero: ‘Latinoamérica avanza contra el hambre, pero inflación alimentaria amenaza logros

jueves 06 noviembre 2025
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Encuesta Vea Panamá
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Dayana Navarro
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Dayana Navarro
Mirta Rodríguez P.
06/11/2025 07:26
Videos
Video, Máximo Torero: ‘Latinoamérica avanza contra el hambre, pero inflación alimentaria amenaza logros
Economía
Hambruna
Máximo Torero
Según el economista en jefe de la FAO, Máximo Torrero, la región ha reducido la prevalencia del hambre, con casos destacados como Brasil, República Dominicana y Panamá, pero el alto costo de las dietas saludables y la inflación alimentaria ponen en riesgo la meta de hambre cero para 2030
Otros videos
Fiestas patrias: artesanos hablan de su guía de precios y ofertas en vestimentas típicas
Videos
Video: Tensión en la Asamblea por reforma al reglamento: Jorge Herrera reprende a otros diputados
Videos
Video: Lacunza exhortó a ‘no mirar con indiferencia’
Videos
1
Video, Máximo Torero: ‘Latinoamérica avanza contra el hambre, pero inflación alimentaria amenaza logros
2
Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 6 de noviembre
3
Territorios indígenas en Panamá serán tema de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
4
Vásquez detalla inversiones clave en gas y puertos del Canal en Houston
5
Libre postulación: solo seis meses para reunir las firmas rumbo a 2029
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
La sesión se llevará a cabo de forma presencial este 19 de noviembre, en la Universidad de Miami (Lakeside Village – Expo Center, Coral Gables.
(
Pixabay
)
Territorios indígenas en Panamá serán tema de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Mundo
Ricaurte Vásquez, administrador general de la ACP participó en la Conferencia Marítima Internacional de Houston (HIMC), moderada por editora sénior de CNBC, Lori Ann LaRocco.
Vásquez detalla inversiones clave en gas y puertos del Canal en Houston
Economía