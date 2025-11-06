  1. Inicio
Dayana Navarro
Mirta Rodríguez P.
  • 06/11/2025 07:26
Video, Máximo Torero: ‘Latinoamérica avanza contra el hambre, pero inflación alimentaria amenaza logros

Economía
Hambruna
Máximo Torero
Según el economista en jefe de la FAO, Máximo Torrero, la región ha reducido la prevalencia del hambre, con casos destacados como Brasil, República Dominicana y Panamá, pero el alto costo de las dietas saludables y la inflación alimentaria ponen en riesgo la meta de hambre cero para 2030
