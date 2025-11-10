  1. Inicio
PANAMÁ

Bono permanente a jubilados y pensionados: esta es la fecha de pago según la Ley 438

Los jubilados y pensionados reciben un bono permanente de B/.140.00 anual.
Emiliana Tuñón
  • 10/11/2025 11:33
Jubilados y pensionados recibirán el último pago del bono permanente en diciembre, según la Ley 438.

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en el mes de diciembre el último pago del bono permanente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 438.

Según informaron las autoridades, este beneficio representa un bono anual de B/.140.00, distribuido en tres desembolsos a lo largo del año. Los pagos se realizan de la siguiente manera: B/.50.00 en abril, B/.50.00 en agosto y un último pago de B/.40.00 en diciembre, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa vigente.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el bono permanente no aplica a las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de junio de 2024, fecha en que fue promulgada la ley que respalda este beneficio económico.

Tesoro Nacional financiará el pago del bono permanente a jubilados y pensionados

El pago del bono permanente será financiado por el Tesoro Nacional, mediante recursos provenientes del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Según explicaron las autoridades, este mecanismo garantiza la sostenibilidad del programa a largo plazo, asegurando que los beneficiarios continúen recibiendo el apoyo económico de manera regular.

El bono permanente busca reconocer el aporte y la trayectoria laboral de los jubilados y pensionados del país, así como contribuir a su bienestar económico.

