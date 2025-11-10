Días feriados en Panamá: este será el último día libre de noviembre 2025

Panamá conmemorará el próximo viernes 28 de noviembre el Día de la Independencia de Panamá de España, una de las fechas patrias más importantes del país. En 2025, la celebración caerá en día viernes, lo que permitirá a los panameños disfrutar de un fin de semana largo para celebrar esta efeméride nacional.

Como cada año, el país recuerda la proclamación de independencia de España en 1821, un hecho histórico que marcó el inicio de la vida republicana panameña.

A inicios de noviembre, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) emitió disposiciones específicas sobre las remuneraciones para los trabajadores del sector privado durante las jornadas feriadas del mes. La institución recordó que las empresas deberán compensar adecuadamente a los empleados que laboren en días de descanso obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo.