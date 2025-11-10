Rufina Alfaro celebra el grito de independencia con colorido desfile en Brisas del Golf

El corregimiento de Rufina Alfaro rindió tributo al primer grito de independencia con un colorido desfile típico y dee bandas estudiantiles que, por cuarto año consecutivo, recorrió las principales calles del área urbana de Brisas del Golf, marcando un cambio en las tradicionales festividades patrias.

Más de 50 delegaciones provenientes de distintos puntos de la ciudad participaron en el evento, llenando el ambiente de música, folclore y orgullo nacional.

Los asistentes pudieron disfrutar de tunas, presentaciones folclóricas y vistosos atuendos que destacaron la riqueza cultural panameña.

El representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribin, explicó que el desfile se realiza en Brisas del Golf debido a que es una zona amplia, con facilidad de acceso y una gran oferta comercial, lo que permite mayor comodidad tanto para los participantes como para el público.

A pesar de la lluvia que cayó en horas de la mañana, la asistencia fue masiva, demostrando el entusiasmo de la comunidad por mantener vivas las tradiciones patrias.

Cheribin adelantó que para el próximo año esperan incrementar el número de delegaciones y consolidar el desfile de Rufina Alfaro como un evento emblemático del 10 de noviembre en la ciudad capital.