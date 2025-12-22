San miguelito: Vehículo pierde el control durante desfile navideño; afectados se encuentran ‘estables’

Un vehículo que participaba en el desfile de Navidad del distrito de San Miguelito perdió el control y se salió de la vía la noche del domingo 21 de diciembre, afectando a varios ciudadanos que se encontraban presenciando la actividad, informaron autoridades locales.

Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de personas afectadas, aunque la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, aseguró que todos los involucrados se encuentran estables, tras recibir atención médica.

A través de su cuenta en la red social X, la alcaldesa indicó que se mantuvo en contacto directo con las personas afectadas luego del incidente. “Me he asegurado de visitar y mantenerme al tanto del estado de las personas afectadas la noche de hoy, tras el incidente ocurrido al final del desfile con un vehículo que perdió el control. Gracias a Dios, todos se encuentran estables”, expresó.

Hernández explicó además que los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato, con la participación de personal de la Cruz Roja Panameña, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y otros equipos de respuesta, quienes brindaron atención en el lugar.

El incidente ocurrió al final del recorrido del desfile, cuando un vehículo perteneciente a una de las delegaciones participantes se vio involucrado en el suceso. Las causas que provocaron la pérdida de control del automóvil aún no han sido detalladas por las autoridades.

Finalmente, la alcaldesa informó que la Alcaldía de San Miguelito colabora plenamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras continúan las investigaciones.