San miguelito: Vehículo pierde el control durante desfile navideño; afectados se encuentran ‘estables’

<b>Un vehículo que participaba en el desfile de Navidad del distrito de <a href="/tag/-/meta/san-miguelito">San Miguelito</a> perdió el control y se salió de la vía la noche del domingo 21 de diciembre</b>, afectando a varios ciudadanos que se encontraban presenciando la actividad, informaron autoridades locales.Hasta el momento <b>no se ha precisado el número exacto de personas afectadas</b>, aunque la alcaldesa de San Miguelito, <b>Irma Hernández</b>, aseguró que <b>todos los involucrados se encuentran estables</b>, tras recibir atención médica.A través de su cuenta en la red social X, la alcaldesa indicó que se mantuvo en contacto directo con las personas afectadas luego del incidente. '<b>Me he asegurado de visitar y mantenerme al tanto del estado de las personas afectadas la noche de hoy, tras el incidente ocurrido al final del desfile con un vehículo que perdió el control. Gracias a Dios, todos se encuentran estables</b>', expresó.Hernández explicó además que <b>los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato</b>, con la participación de personal de la <b><a href="/tag/-/meta/cruz-roja">Cruz Roja Panameña</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</a></b> y otros equipos de respuesta, quienes brindaron atención en el lugar.El incidente ocurrió <b>al final del recorrido del desfile</b>, cuando un vehículo perteneciente a una de las delegaciones participantes se vio involucrado en el suceso. Las causas que provocaron la pérdida de control del automóvil <b>aún no han sido detalladas por las autoridades</b>.Finalmente, la alcaldesa informó que <b>la Alcaldía de San Miguelito colabora plenamente con las autoridades competentes</b> para esclarecer lo ocurrido y <b>determinar las responsabilidades correspondientes</b>, mientras continúan las investigaciones.