PANAMÁ

Histórica llegada del crucero más grande al Canal de Panamá

El ‘Disney Adventure’ marca récord como el mayor crucero en transitar el Canal
Emiliana Tuñón
  • 02/02/2026 10:20
El ‘Disney Adventure’, el crucero de pasajeros más grande en cruzar el Canal de Panamá, realizó su tránsito inaugural, marcando un hito para la vía interoceánica por su tamaño y capacidad.

Este lunes 2 de febrero, el Canal de Panamá destacó el tránsito inaugural del ‘Disney Adventure’, el crucero de pasajeros más grande en cruzar la vía interoceánica a través de la esclusa de Agua Clara, en la provincia de Colón.

La embarcación, perteneciente a la flota de Disney Cruise Line, cuenta con 208,000 toneladas y capacidad para 6,700 pasajeros, lo que marca un nuevo hito en las operaciones del Canal.

La entidad señaló que este acontecimiento demuestra la preparación, precisión y altos estándares con los que se realiza cada tránsito, al tiempo que reafirma la confianza de las principales líneas de cruceros en el Canal de Panamá y su papel estratégico en la conectividad marítima y turística a nivel global.

