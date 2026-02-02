Histórica llegada del crucero más grande al Canal de Panamá

Este lunes 2 de febrero, el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> destacó el tránsito inaugural del ‘<i>Disney Adventure’</i>, el crucero de pasajeros más grande en cruzar la vía interoceánica a través de la esclusa de Agua Clara, en la provincia de Colón. La embarcación, perteneciente a la flota de Disney Cruise Line, cuenta con 208,000 toneladas y capacidad para 6,700 pasajeros, lo que marca un nuevo hito en las operaciones del Canal.La entidad señaló que este acontecimiento demuestra la preparación, precisión y altos estándares con los que se realiza cada tránsito, al tiempo que reafirma la confianza de las principales líneas de cruceros en el Canal de Panamá y su papel estratégico en la conectividad marítima y turística a nivel global.