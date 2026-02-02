Congreso General de Guna Yala suspende transporte marítimo y turismo por fuertes vientos y marea alta

El Congreso General de Guna Yala informó la suspensión del transporte marítimo y de las actividades turísticas en la comarca de Guna Yala debido a fuertes vientos, marea alta y condiciones climáticas adversas, que representan riesgos para residentes y visitantes.

Mediante un comunicado oficial emitido desde Gaigirgordub el 1 de febrero de 2026, las secretarías de Transporte Marítimo, Asuntos de Turismo y Transporte Terrestre del Congreso General señalaron que en las últimas horas se han registrado cambios significativos en las condiciones del tiempo, generando preocupación por la seguridad de la población guna y de los turistas nacionales e internacionales.

La medida establece que los días 2 y 3 de febrero quedan suspendidas todas las actividades de transporte marítimo y turismo en la comarca, hasta nuevo aviso. No obstante, se habilitarán de forma excepcional las zonas comprendidas entre Urgandi y el sector Gardi, así como el área del golfo, mientras que los sectores 2, 3, 4 y parte del sector 1 permanecerán sin operaciones marítimas.