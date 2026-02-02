Congreso General de Guna Yala suspende transporte marítimo y turismo por fuertes vientos y marea alta

El comunicado precisa que <b>solo podrán movilizarse los visitantes que ya se encuentren en las islas</b>, con el objetivo de facilitar su retorno hacia la <b>ciudad de Panamá</b> y evitar afectaciones en sus itinerarios previamente establecidos. Las autoridades recalcaron que estos traslados deberán realizarse <b>extremando las medidas de seguridad</b>.Asimismo, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/guna-yala" target="_blank">Congreso General</a></b> hizo un <b>llamado a propietarios de cabañas, responsables de islas, guías turísticos y operadores</b> a reforzar las precauciones ante el mal tiempo, con el fin de <b>prevenir incidentes o situaciones lamentables</b>.Las autoridades tradicionales indicaron que <b>la situación climática continuará bajo monitoreo permanente</b>, y que cualquier cambio en las restricciones o nuevas disposiciones será comunicado oportunamente a la población. El mensaje concluye con una invocación a Baba y Nana, creadores según la cosmovisión guna, para la protección de todos.