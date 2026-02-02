  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Congreso General de Guna Yala suspende transporte marítimo y turismo por fuertes vientos y marea alta

Guna Yala enfrenta fuertes vientos y marea alta, condiciones que llevaron a suspender el transporte marítimo y las actividades turísticas por razones de seguridad.
Guna Yala enfrenta fuertes vientos y marea alta, condiciones que llevaron a suspender el transporte marítimo y las actividades turísticas por razones de seguridad. Redes sociales
Por
Darine Waked
  • 02/02/2026 12:24
La medida busca proteger a residentes y viajeros ante riesgos climáticos, con restricciones temporales de movilidad, llamados a la prevención y monitoreo permanente de la situación

El Congreso General de Guna Yala informó la suspensión del transporte marítimo y de las actividades turísticas en la comarca de Guna Yala debido a fuertes vientos, marea alta y condiciones climáticas adversas, que representan riesgos para residentes y visitantes.

Mediante un comunicado oficial emitido desde Gaigirgordub el 1 de febrero de 2026, las secretarías de Transporte Marítimo, Asuntos de Turismo y Transporte Terrestre del Congreso General señalaron que en las últimas horas se han registrado cambios significativos en las condiciones del tiempo, generando preocupación por la seguridad de la población guna y de los turistas nacionales e internacionales.

La medida establece que los días 2 y 3 de febrero quedan suspendidas todas las actividades de transporte marítimo y turismo en la comarca, hasta nuevo aviso. No obstante, se habilitarán de forma excepcional las zonas comprendidas entre Urgandi y el sector Gardi, así como el área del golfo, mientras que los sectores 2, 3, 4 y parte del sector 1 permanecerán sin operaciones marítimas.

Comunicado del Congreso General de Guna Yala.
Comunicado del Congreso General de Guna Yala. Redes

El comunicado precisa que solo podrán movilizarse los visitantes que ya se encuentren en las islas, con el objetivo de facilitar su retorno hacia la ciudad de Panamá y evitar afectaciones en sus itinerarios previamente establecidos. Las autoridades recalcaron que estos traslados deberán realizarse extremando las medidas de seguridad.

Asimismo, el Congreso General hizo un llamado a propietarios de cabañas, responsables de islas, guías turísticos y operadores a reforzar las precauciones ante el mal tiempo, con el fin de prevenir incidentes o situaciones lamentables.

Las autoridades tradicionales indicaron que la situación climática continuará bajo monitoreo permanente, y que cualquier cambio en las restricciones o nuevas disposiciones será comunicado oportunamente a la población. El mensaje concluye con una invocación a Baba y Nana, creadores según la cosmovisión guna, para la protección de todos.

Lo Nuevo