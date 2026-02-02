Arroceros de Chiriquí en alerta por deuda estatal y decretos que afectarían al sector

Los productores de arroz de la provincia de Chiriquí se mantienen en estado de alerta ante decisiones recientes del Órgano Ejecutivo que, aseguran, ponen en riesgo la producción nacional del grano.

La situación se agrava por el incumplimiento en el pago de aproximadamente $17 millones en concepto de compensación correspondiente al período 2024-2025, lo que ya está afectando la continuidad de las nuevas siembras.

Gabriel Araúz, presidente de la nueva Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (NAPACH), explicó que el gremio ha iniciado los trámites para formalizar esta alerta y solicitar una reunión urgente con el ministro de Desarrollo Agropecuario. El objetivo, dijo, es exponer nuevamente los principales reclamos del sector tras un análisis interno de la situación.

Entre los puntos prioritarios se encuentran la culminación del pago de la compensación adeudada por el Gobierno, la preocupación por las importaciones de arroz y el impacto del Decreto Ejecutivo N.° 1 del 15 de enero de 2026.

Según los productores, esta normativa modifica reglas vigentes y podría afectar la comercialización del arroz nacional en el próximo año agrícola.

A estas inquietudes se suma la posible aprobación de otro decreto relacionado con la importación de semillas.

Los arroceros manifestaron que no existe claridad sobre cómo se aplicaría esta medida y advirtieron que podría limitar las funciones del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), responsable de la investigación y evaluación de semillas en el país.

El sector también expresó su preocupación por la cosecha de frijol chiricano, que se siembra durante el verano y cuya recolección ya ha comenzado sin definiciones claras sobre su comercialización, ya sea a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) o del sector privado. Temen que, después del 10 de febrero, los centros de acopio estén saturados sin alternativas de venta.

Los productores no descartan acciones de presión y advirtieron que, si esta semana no se concreta una reunión con el MIDA, convocarán una nueva asamblea para decidir posibles medidas de protesta.