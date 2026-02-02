Oceania Cruises será solo para adultos y pasará por el Canal de Panamá en 2027

La naviera de lujo <b>Oceania Cruises</b> anunció que transformará su oferta en una experiencia <b>exclusiva para adultos</b> y que su nuevo buque insignia, el <b>Oceania Sonata</b>, incluirá el <b>Canal de Panamá</b> dentro de sus rutas a partir de <b>2027</b>, reforzando el papel del país como punto estratégico del turismo de cruceros <i>premium</i>.Según información divulgada por <b>Europa Press</b>, la compañía —integrada en el grupo Norwegian Cruise Line Holdings— limitará desde enero de 2026 todas sus nuevas reservas a pasajeros <b>mayores de 18 años</b>, una decisión orientada a elevar el nivel de exclusividad y responder a las preferencias de su clientela recurrente, que prioriza ambientes tranquilos y servicios personalizados.La naviera aclaró que las reservas realizadas antes del <b>7 de enero de 2026</b> que incluyan menores de edad serán respetadas, como parte de una transición operativa gradual.<b>Jason Montague</b>, responsable de Oceania Cruises, explicó que este giro estratégico busca consolidar a la marca dentro del segmento de <b>alto poder adquisitivo</b>, con énfasis en la sofisticación, la gastronomía y el descubrimiento de destinos, de acuerdo con estudios internos de satisfacción del cliente.