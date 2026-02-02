Oceania Cruises será solo para adultos y pasará por el Canal de Panamá en 2027

La naviera de lujo Oceania Cruises anunció que transformará su oferta en una experiencia exclusiva para adultos y que su nuevo buque insignia, el Oceania Sonata, incluirá el Canal de Panamá dentro de sus rutas a partir de 2027, reforzando el papel del país como punto estratégico del turismo de cruceros premium.

Según información divulgada por Europa Press, la compañía —integrada en el grupo Norwegian Cruise Line Holdings— limitará desde enero de 2026 todas sus nuevas reservas a pasajeros mayores de 18 años, una decisión orientada a elevar el nivel de exclusividad y responder a las preferencias de su clientela recurrente, que prioriza ambientes tranquilos y servicios personalizados.

La naviera aclaró que las reservas realizadas antes del 7 de enero de 2026 que incluyan menores de edad serán respetadas, como parte de una transición operativa gradual.

Jason Montague, responsable de Oceania Cruises, explicó que este giro estratégico busca consolidar a la marca dentro del segmento de alto poder adquisitivo, con énfasis en la sofisticación, la gastronomía y el descubrimiento de destinos, de acuerdo con estudios internos de satisfacción del cliente.