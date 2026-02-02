  1. Inicio
Oceania Cruises será solo para adultos y pasará por el Canal de Panamá en 2027

La naviera de cruceros de lujo Oceania Cruises anunció que limitará sus viajes exclusivamente a adultos a partir de 2026 y estrenará un nuevo buque insignia en 2027.
Europa Press
Por
Mileika Lasso
  • 02/02/2026 12:26
La naviera de pasajeros anunció su transición al concepto “solo adultos” y confirmó que su nuevo buque insignia cruzará el Canal de Panamá en su ruta tropical

La naviera de lujo Oceania Cruises anunció que transformará su oferta en una experiencia exclusiva para adultos y que su nuevo buque insignia, el Oceania Sonata, incluirá el Canal de Panamá dentro de sus rutas a partir de 2027, reforzando el papel del país como punto estratégico del turismo de cruceros premium.

Según información divulgada por Europa Press, la compañía —integrada en el grupo Norwegian Cruise Line Holdings— limitará desde enero de 2026 todas sus nuevas reservas a pasajeros mayores de 18 años, una decisión orientada a elevar el nivel de exclusividad y responder a las preferencias de su clientela recurrente, que prioriza ambientes tranquilos y servicios personalizados.

La naviera aclaró que las reservas realizadas antes del 7 de enero de 2026 que incluyan menores de edad serán respetadas, como parte de una transición operativa gradual.

Jason Montague, responsable de Oceania Cruises, explicó que este giro estratégico busca consolidar a la marca dentro del segmento de alto poder adquisitivo, con énfasis en la sofisticación, la gastronomía y el descubrimiento de destinos, de acuerdo con estudios internos de satisfacción del cliente.

Nuevo buque y rutas internacionales

En paralelo al cambio de política comercial, la compañía inició la venta de la temporada inaugural del Oceania Sonata, el primero de su nueva Clase Sonata, cuyo debut está previsto para agosto de 2027.

El nuevo buque ofrecerá 22 itinerarios entre agosto de 2027 y abril de 2028, con viajes de entre 7 y 16 días que cubrirán más de 90 destinos en Europa, el Caribe, México y Sudamérica.

Tras su temporada mediterránea, el Sonata cruzará el Atlántico rumbo a Miami para iniciar su operación tropical, con escalas en puntos clave como el Canal de Panamá y Puerto Quetzal, lo que refuerza la relevancia logística y turística de la vía interoceánica dentro de las rutas de cruceros de lujo.

Apuesta por el lujo y la gastronomía

Desde el punto de vista técnico, el Oceania Sonata tendrá capacidad para 1,390 huéspedes y contará con una tripulación de 855 personas, una de las ratios de servicio más altas de la industria.

Uno de sus principales diferenciadores será la oferta gastronómica: cerca de la mitad de la tripulación estará dedicada a restauración, con una proporción de un chef por cada ocho pasajeros y 13 experiencias culinarias a bordo, entre ellas el restaurante francés La Table y el concepto de fusión Nikkei Kitchen.

Juan Rodero, director general de StarClass, señaló que la combinación del modelo “solo adultos” con un buque más tecnológico y lujoso permitirá a la naviera renovar su base de clientes y atraer a viajeros que buscan relajación, alta gastronomía y diseño contemporáneo.

