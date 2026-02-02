Las 9 claves de Panamá y el mundo | 2 de febrero

Este lunes 2 de febrero, la agenda informativa en Panamá y el mundo está marcada por hechos relevantes de interés local e internacional:

-El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez inició en Dubái una gira oficial por países del Golfo Pérsico, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover oportunidades de cooperación estratégica.

-El Canal de Panamá destacó el tránsito inaugural del Disney Adventure, el crucero de pasajeros más grande en cruzar la vía interoceánica, a través de la esclusa de Agua Clara, en la provincia de Colón.

-La duodécima jornada del juicio por el caso Odebrecht estuvo marcada por casi dos horas de retraso, siendo la primera vez que ocurre desde el inicio de las audiencias.

-El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, afirmó que la anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para operar dos puertos alrededor del Canal no afecta el proceso de licitación para la construcción de dos nuevas terminales portuarias.

-Los productores de arroz de la provincia de Chiriquí se mantienen en estado de alerta ante decisiones del Órgano Ejecutivo que, aseguran, ponen en riesgo la producción nacional. A esta situación se suma el incumplimiento del pago de cerca de 17 millones de dólares en compensaciones correspondientes al período 2024-2025.

-Un turista chileno, identificado como Cristian Roberto Pangui, de 53 años, falleció de forma trágica mientras practicaba snorkel en aguas de la comarca Guna Yala. De acuerdo con informes preliminares, el visitante presentó dificultades durante la actividad acuática en este destino del Caribe panameño.

-El dirigente sindical argentino Marcelo Di Stefano informó, a través de sus redes sociales, que ya se encuentra en Argentina tras haber sido detenido, retenido y deportado de Panamá, responsabilizando de la decisión al Gobierno panameño.

-La politóloga de derecha Laura Fernández, de 39 años, ganó la presidencia de Costa Rica en primera vuelta, tras una campaña en la que se presentó como continuadora del actual mandatario Rodrigo Chaves y prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad.

-El cantante puertorriqueño Bad Bunny destacó en los Premios Grammy 2026 al obtener el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana y aprovechar su discurso para lanzar un mensaje crítico contra el ICE, la agencia de inmigración de Estados Unidos.