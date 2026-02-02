Antai sancionan a 28 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí por nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) informó este lunes sobre la decisión de sancionar recientemente a 28 servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) por prácticas de nepotismo.

La investigación fue iniciada de oficio a finales de 2024, tras la difusión de señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en los nombramientos dentro de la institución. En este proceso, la ANTAI realizó una revisión exhaustiva de la situación administrativa y laboral de 86 funcionarios de la UNACHI.

Marco legal

La desición de la Antai se basa en el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos, que establece la prohibición de nombrar, contratar o mantener en funciones a familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Asimismo, impide que servidores públicos trabajen junto a familiares en la misma unidad administrativa o en áreas con vínculos de control, supervisión o fiscalización.

Resultados de la investigación

Tras un proceso riguroso y con estricto apego al debido proceso, la ANTAI determinó las siguientes sanciones:

Destitución de 15 funcionarios de distintos niveles jerárquicos.

Multa del 50% del salario mensual a 12 servidores públicos.

Multa del 10% del salario mensual a 2 servidoras públicas.

Todas las sanciones están vinculadas directamente a prácticas de nepotismo dentro de la universidad.

Investigaciones en curso

La Antai informó además que mantiene abiertas alrededor de 40 investigaciones adicionales relacionadas con servidores públicos de la UNACHI, lo que refleja la magnitud de las irregularidades detectadas.

Reiteró que no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la transparencia en la gestión pública. Advirtió que todo funcionario que incumpla la normativa vigente será sancionado conforme a la ley, garantizando una administración íntegra y orientada al interés nacional.

La entidad recordó que esta publicación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013.