Oficial: La NFL confirma su regreso al Bernabéu en 2026 con un acuerdo histórico

El estadio Santiago Bernabéu volverá a acoger en otoño de este año un partido de la fase regular de la próxima temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), después del disputado el pasado 16 de noviembre, en el marco de un acuerdo plurianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.La NFL no concretó cuántos partidos incluye el nuevo convenio, ni que equipos jugarán el de este año tras la primera experiencia que protagonizaron los Miami Dolphins y los Washington Commanders en noviembre ante 78.610 espectadores, con victoria para los de Florida por 16-13, informa la liga estadounidense en un comunicado.El acuerdo plurianual lo formalizaron este en el Bernabéu el director de la NFL en España, Rafa De los Santos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y el Real Madrid a través de su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.